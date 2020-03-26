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Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото?

26.03.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Можете ли вы себе представить юную Ларису Гузееву? Вероятно, можете, но насколько картинка в вашей голове близка к истине? 

Сейчас актрисе и телеведущей уже 60 лет, а в мае Лариса Андреевна будет праздновать очередной день рождения. Хотя фильмография Гузеевой довольно обширна, большинство людей познакомилось с актрисой, когда она уже выступала в роли телеведущей, то есть – в 2008 году. Ларисе Андреевне было уже 49 лет. А как она выглядела, когда была на 20-30 лет моложе? Смотрите сами. 

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото?
Фото: vk.com/ezhonline 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото?
Фото: vk.com/ezhonline 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото?
Фото: vk.com/ezhonline 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото?Фото: vk.com/ezhonline 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото?Фото: vk.com/ezhonline 

Кстати, ранее мы показывали в десяти фотографиях, как менялась Гузеева с детства и до настоящего времени.

Взглянуть на редкие снимки можно здесь – здесь подробнее

Люди в материале: Лариса Гузеева

 
 
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Новости России. Можете ли вы себе представить юную Ларису Гузееву? Вероятно, можете, но насколько картинка в вашей голове близка к истине?  Сейчас актрисе и...
 
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