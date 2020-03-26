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Коллекцию музея денег дополнят эксклюзивные лотереи и банкноты разных стран
Источник материала: ОНТ
По словам коллекционера, большая часть денег с историей – выпущены до середины ХХ века.
Вскоре в музее появится полный сбор облигаций советского периода, разбавят коллекцию и современные купюры из двух десятков стран. Украина, Казахстан, Азербайджан – банкноты прибудут в Беларусь уже через два месяца.
Андрей Мисько, коллекционер, директор музея денег GROSHI: «Будут очень интересные вещи – хлебные займы, сахарные, облигации на восстановление и развитие народного хозяйства после войны, военные облигации, появятся векселя и немного лотерейных билетов – коллекция советского периода и до 45 года».
Увидеть можно будет и военные лотереи, а также знаменитую всесоюзную лотерею Осоавиахима. Яркие краски и необычные изображения – таких выпусков было лишь 15. И все они отныне в Минске.
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По словам коллекционера, большая часть денег с историей – выпущены до середины ХХ века. Вскоре в музее появится полный сбор облигаций советского периода, разбавят...
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