Коллекцию музея денег дополнят эксклюзивные лотереи и банкноты разных стран

Источник материала: ОНТ

По словам коллекционера, большая часть денег с историей – выпущены до середины ХХ века.

Вскоре в музее появится полный сбор облигаций советского периода, разбавят коллекцию и современные купюры из двух десятков стран. Украина, Казахстан, Азербайджан – банкноты прибудут в Беларусь уже через два месяца.

Андрей Мисько, коллекционер, директор музея денег GROSHI: «Будут очень интересные вещи – хлебные займы, сахарные, облигации на восстановление и развитие народного хозяйства после войны, военные облигации, появятся векселя и немного лотерейных билетов – коллекция советского периода и до 45 года».

Увидеть можно будет и военные лотереи, а также знаменитую всесоюзную лотерею Осоавиахима. Яркие краски и необычные изображения – таких выпусков было лишь 15. И все они отныне в Минске.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram