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Власти изучают резервы для роста продаж белорусских товаров
26.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Власти изучают резервы для увеличения продаж белорусских товаров. В связи с этим Национальный банк запросил у коммерческих банков информацию о сотрудничестве с отечественными производителями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Нацбанке.
Как отмечается в письме НББ банкам, в настоящее время
Нацбанк запросил у банков информацию о реализуемых партнерских программах с отечественными производителями товаров и услуг, кредитных продуктах на приобретение товаров отечественного производства, а также о возможных вариантах и перспективах такого сотрудничества.
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Власти изучают резервы для увеличения продаж белорусских товаров. В связи с этим Национальный банк запросил у коммерческих банков информацию о сотрудничестве с...
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