Власти изучают резервы для роста продаж белорусских товаров

Источник материала: Виртуальный Брест

Власти изучают резервы для увеличения продаж белорусских товаров. В связи с этим Национальный банк запросил у коммерческих банков информацию о сотрудничестве с отечественными производителями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Нацбанке.





Как отмечается в письме НББ банкам, в настоящее время правительство уделяет особое внимание увеличению объемов реализации товаров отечественного производства на внутреннем рынке, а также ищет резервы роста.

Нацбанк запросил у банков информацию о реализуемых партнерских программах с отечественными производителями товаров и услуг, кредитных продуктах на приобретение товаров отечественного производства, а также о возможных вариантах и перспективах такого сотрудничества.