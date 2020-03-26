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Власти изучают резервы для роста продаж белорусских товаров

26.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Власти изучают резервы для увеличения продаж белорусских товаров. В связи с этим Национальный банк запросил у коммерческих банков информацию о сотрудничестве с отечественными производителями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Нацбанке.

Власти изучают резервы для роста продаж белорусских товаров

Как отмечается в письме НББ банкам, в настоящее время правительство уделяет особое внимание увеличению объемов реализации товаров отечественного производства на внутреннем рынке, а также ищет резервы роста.

Нацбанк запросил у банков информацию о реализуемых партнерских программах с отечественными производителями товаров и услуг, кредитных продуктах на приобретение товаров отечественного производства, а также о возможных вариантах и перспективах такого сотрудничества.

 
 
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  Власти изучают резервы для увеличения продаж белорусских товаров. В связи с этим Национальный банк запросил у коммерческих банков информацию о сотрудничестве с...
 
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