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«Дочь ходит на кружки семь раз в неделю». Мамы активных детей - об организации их времени

31.03.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые школьники приходят домой только поужинать, сделать уроки и поспать. Все из-за того, что их жизнь расписана по минутам: курсы, кружки, секции. Вместе с брендом «СуперКид» мы разыскали мам таких детей, поговорили о распорядке дня и мотивации для занятий. А еще узнали, какую пользу приносят эти нагрузки и кем мечтают стать увлеченные школьники.

«Я говорю детям, что важно иметь занятия для души, ума и тела»

Екатерина Карчевская — мама четверых детей. У каждого ребенка есть по несколько активностей, которые ребята успешно совмещают.


Екатерина с мужем Алексеем, дочерьми Ариной (15 лет) и Мирой (5), сыновьями Ромой (12) и Назаром (10)

— В детстве у меня самой был плотный график: я ходила на рисование, музыку и танцы. При этом отлично училась: окончила школу с золотой медалью, а университет с красным дипломом, — вспоминает Екатерина. — Жить в движении и быть «в потоке» — комфортное для меня состояние.

Старшая дочка Арина в три с половиной года пошла в «Академию мюзикла», где одновременно занималась вокалом, хореографией, сценической речью и мастерством.

— Арина была чрезвычайно активной девочкой, не могла усидеть на месте и двух минут. Дочка успешно прозанималась в «Академии» девять лет, успела выступить в нескольких спектаклях Белорусского государственного академического музыкального театра и решила немного изменить род деятельности, — рассказывает мама.

Арина сама нашла танцевальную студию и записалась туда.

— Она сказала, что хочет заниматься вокалом, осваивать джаз-фанк и два раза в неделю ходить в театральную студию. Я не была против, особенно с учетом того, что ей круто удается совмещать учебу и активности, — поясняет мама Арины. — У нас был период, когда дочка готовилась к спектаклю «Джейн Эйр» в Театре музкомедии. Тогда было сложно совмещать учебу, репетиции, занятия в Академии мюзикла, художественной и музыкальной школах. Поэтому мы взяли в школе план индивидуального обучения, и год дочь самостоятельно училась дома.


Наталья говорит, что младший брат Арины Рома такой же активный.

— Еще в детском саду он попробовал несколько спортивных направлений, в итоге остановился на футболе. Когда стал постарше, добавились занятия в музыкальной школе по классу гитары, курсы программирования для детей и «Школа юного математика» при мехмате БГУ. Недавно сын попросил записать его еще и на бег, ведь он один день в неделю никуда не ходит. Я ответила: «Ромочка, а ты не лопнешь?», — смеется мама.

Младшие дети тоже с раннего возраста стали заниматься в разных кружках.

— Назар не похож по характеру на Арину и Рому: он неторопливый и спокойный. Его не нужно подталкивать к чему-то, он сам должен «созреть». Например, старших детей я поставила на ролики в три года, Назар же научился кататься только в семь лет. Сейчас он занимается хип-хопом и берет частные уроки по игре на ударных, — делится Екатерина. — Пятилетняя Мира с этого года пошла на балет и рисование. Я понимаю, что с младшими детьми мы с мужем «замедлились» и перешли в режим экономии энергии. То есть смотрим, есть ли занятия по интересам при школе, где учатся дети, или студии рядом с домом.


В месяц на занятия для всех детей у семьи уходит около 1000 рублей. Сейчас, когда старшие могут помочь с младшими, родителям стало гораздо проще выстраивать распорядок дня.

— Раньше перед началом учебного года я рисовала огромное полотно, где часами выстраивала расписание каждого ребенка. Развозом обычно занимался муж, также нам помогал мой двоюродный брат, — вспоминает Екатерина. — Сейчас Арина, Рома и Назар добираются на кружки сами и могут отвести на занятия Миру, если мы с мужем на работе.

Екатерина считает, что мотивировать детей довольно просто: нужно показать, как много интересного можно найти в нашем мире.

— Я говорю, что важно иметь занятия для души, ума и тела. Это важные составляющие жизни каждого человека. Так, если кто-то из детей хочет бросить одну из секций, сразу спрашиваю: «Чем будем заменять?», — говорит Екатерина. — Когда вижу, что ребенок планирует уходить, даю две недели перерыва на раздумья. Если после них он настаивает на своем решении, я разрешаю уйти.

В свободное время ребята общаются с друзьями, осваивают кулинарное мастерство. Конечно, у них бывают и моменты полного расслабления.

— Иногда хочется «заземлиться». Тогда я просто беру колонку, иду в свою комнату и танцую — это эмоциональная разрядка. Если совсем нет сил, могу «залипнуть» в телефон. Но быстро понимаю, что так не приношу себе никакой пользы и забрасываю это дело, — рассказывает Арина.


Сейчас Арина и Рома уже задумываются о том, кем хотят стать.

— Мне сложно определиться с направлением. Наверное, из-за того, что в разных сферах есть что-то интересное, и у меня многое получается. Но сейчас я думаю, что все-таки хочу связать свою жизнь с театром, — говорит девочка.

— Раньше я был уверен в том, что стану профессиональным футболистом. Но сейчас, когда попробовал программирование, понял, что хочу пойти в IT, — делится Рома.

Мама Екатерина говорит, что поддержит любое решение детей.

— Иногда Арина спрашивает: «А если я и в выпускном классе не буду знать, куда поступать?». Тогда я говорю ей, что можно будет взять год на раздумья и прислушаться к себе.

«Пока дочка тренируется, плаваю на соседней дорожке и занимаюсь стретчингом»

У Натальи Лятыцкой две дочери. Старшая учится на художника-дизайнера, а младшая учится в гимназии с музыкальным уклоном, занимается синхронным плаванием, вокалом и живописью.


София (8 лет) с мамой Натальей

— Я сама была активным ребенком: ходила и на спортивно-бальные танцы, и на рисование, и в театральный кружок. Жизнь была расписана по минутам, наверное, поэтому я такой организованный и интересный человек, — объясняет Наталья. — Я хочу, чтобы и мои дети были дисциплинированными, разносторонними людьми.

София начала проявлять интерес к музыке еще в четыре года.

— Когда по телевизору показывали клипы, она постоянно пыталась подражать известным исполнителям. Особенно ей нравилась Адель, — улыбается Наталья. — Мы «считали» этот посыл и решили отдать ее в музыкальную студию. Помню, там снимали новогодний клип на песню, записанную на занятиях. Съемки были сложными, закончились в пять утра. Под конец практически все ребята начали хныкать и проситься домой, а София продолжала работать.

С шести лет девочка увлекается живописью.

— Я, например, не умею рисовать от слова «совсем». А София с раннего детства изображала любимых героев мультфильмов и придумала эскизы платьев для кукол. Поэтому не было сомнений в том, что ей нужно заниматься в художественной школе.


В это же время родители Софии решили, что их дочери нужно укреплять характер. Поэтому уже два года девочка занимается синхронным плаванием в детско-юношеской школе олимпийского резерва.

— Это мое самое нелюбимое направление! — говорит София. — Лучше бы я занималась еще танцами, например, хип-хопом.

Мама объясняет: спорт — это труд и упорные тренировки, он помогает укрепить здоровье. Поэтому от плавания отказываться нельзя.

Свой рабочий график Наталья составляет сама: это помогает ей поддерживать активный образ жизни дочки. Пока София тренируется, она плавает на соседней дорожке или занимается стретчингом.

Внешкольные занятия — это дополнительные пункты не только в ежедневнике, но и в семейной статье расходов. На оплату всех кружков уходит около 500−600 рублей.

Мама следит, чтобы у ребенка был четкий режим дня.

— При таких нагрузках здоровый сон обязателен. Мы с вечера собираем рюкзак и выбираем одежду, поэтому я бужу Софию за час-полчаса до выхода. Поскольку я по образованию переводчик и сама могу позаниматься с дочкой, мы отказались от дополнительных утренних занятий по английскому. Благодаря этому на уроки Софии нужно к девяти утра, — рассказывает Наталья.

Мама отвозит дочь в школу на машине, дорога занимает примерно час. В этом время девочка любит перекусить яблоком или питьевым йогуртом «СуперКид».


— Возвращаемся домой мы примерно к восьми вечера. Зачастую в это время папа уже ждет нас с ужином. Отбой — в 22:00—22:30.

День, который София может полностью посвятить себе, — это воскресенье.

— Понятно, что у ребенка должно быть личное время. Поэтому домашние задания на неделю она успевает сделать в субботу, а на следующий день идет в воскресную школу, читает любимые книги, смотрит мультики, гуляет и немного играет в смартфоне.

О том, чем будет заниматься в будущем, София пока не задумывалась. Каждый день день она увлекается новым.

— Но вообще я пишу книги и сочиняю музыку. Поэтому профессия будет творческой, — делится с нами девочка.


— Я думаю, что она, как и старшая дочка, свяжет свою жизнь с рисованием. Но в любом случае у Софии уже есть опыт в разных направлениях, поэтому выбрать дело жизни будет не так трудно, — говорит Наталья.

«Дочка ходит на кружки семь дней в неделю»

Десятилетняя Нелли Гутор уверена в том, что станет известной актрисой и уедет в Голливуд. Мама Инна поддерживает дочку в ее стремлении.


Нелли с мамой Инной

— Не помню, чтобы у меня в детстве была высокая загруженность. Ходила только на народные танцы «два прихлопа-три притопа», — вспоминает Инна. — Поэтому, возможно, мне хотелось реализовать свои амбиции с помощью дочки. Но я видела, как ребенок любит двигаться под музыку, поэтому не было сомнений в том, что она полюбит танцевальную студию.

Сейчас четвероклассница Нелли пять раз в неделю ходит на танцы (классика, современная хореография и гимнастика) и два раза посещает театральную студию.

— По средам у нас вышла накладка: два кружка в одно время. Поэтому я договорилась с преподавателем по театральному мастерству перенести занятие на субботу. Получается, дочка ходит на кружки семь дней в неделю, — улыбается Инна. — В школу Нелли отвозит мой муж. После уроков вместе с младшей трехлетней дочкой мы забираем старшую и везем ее на кружок. Оттуда Нелли тоже забирает муж.

Инна старается внимательно следить за рационом детей, поэтому всегда, когда едет за Нелли в школу, берет с собой горячий обед в термосумке.

— Там могут быть овощи, лазанья, отбивные. Также стараюсь приучить Нелли к салатам. Пока, правда, не очень выходит: в супермаркете она, скорее, выберет блинчик с ветчиной, — рассказывает Инна.


Дорога от школы до кружков занимает около 15 минут. И это единственное время, когда Нелли сидит в телефоне.

— Она садится в машину и сразу же уходит в интернет. Но при этом дома дочь почти забывает о гаджетах. Например, сейчас читает «Гарри Поттера» в оригинале, — делится Инна. — Раньше мы жили в Саудовской Аравии, поэтому Нелли хорошо знает английский.

Когда девочка была помладше, иногда маме приходилось проявлять волю и строго убеждать дочку идти на занятия.

— Но теперь она повзрослела и стала организованной. Когда накатывает усталость и апатия, Нелли сама себе говорит: «Я пойду! Не могу подвести команду».


Каждый месяц семья старается добавить дочке кратковременные активности: например, курсы по керамике или программированию, интерактивные программы по естественным наукам. А в прошлом году Нелли училась играть на балалайке.

— Любовь к музыке у дочери от папы. Они вместе слушают много разных исполнителей, обсуждают их творчество. Но нам на музыкальную школу просто не хватало времени и сил, поэтому решили отказаться.

На оплату всех кружков у семьи уходит около 400 рублей в месяц. К этому прибавляется взнос в костюмный фонд театральной студии: это около 300 рублей раз в год.

— Кстати, я уже зарабатывала сама! В этом году нас в театральной студии отбирали на озвучку фильма. Меня взяли, и я заработала свои первые деньги: 10 рублей. Конечно, потратила на сладости, — признается Нелли.


В этом учебном году девочка перешла в гимназию с физико-математическим уклоном.

—  Муж думал, что такому творческому ребенку будет сложновато там учиться. Но справляется Нелли прекрасно. Надо сказать, что я не из тех мам, которые зациклены на отметках. Важнее развить у ребенка тягу к познанию.

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