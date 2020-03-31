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Беременная Кэти Перри очаровала поклонников фото без макияжа
Источник материала: ОНТ
Совсем скоро 35-летняя американская певица Кэти Перри станет мамой. Недавно она поделилась в Instagram домашним фото, которое очаровало поклонников.
В кадре Кэти позирует на диване в халате без косметики на лице. Поклонники отметили, что певица очень красивая и ей вообще необязательно красится.
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Совсем скоро 35-летняя американская певица Кэти Перри станет мамой. Недавно она поделилась в Instagram домашним фото, которое очаровало поклонников. В кадре Кэти...
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