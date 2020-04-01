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Как блогеры из Кобрина получили «золотую» кнопку от YouTube

01.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Главные герои канала «А ну-ка давай-ка!», который с 2016 года ведут супруги Анна и Андрей Степуко, – кролик Баффи, кот Малыш и кошка Мурка. На вторых ролях время от времени мелькают еще двое пушистиков – киса Рыжуля и йорк Пупся. Сами же авторы блога почти никогда не показываются в кадре, предпочитая оставаться в тени своих звездных питомцев. Сейчас за приключениями зверюшек на канале «А ну-ка давай-ка!» следят более 1,5 миллиона подписчиков. А самый популярный ролик, в котором кот Малыш сообщает новость о появлении в стае новорожденной Мурки, насчитывает свыше 13 миллионов просмотров.

Как блогеры из Кобрина получили «золотую» кнопку от YouTube

– Статистика не скажет точно, кто наш главный зритель, потому что многие дети сидят на YouTube с родительских аккаунтов, но, судя по моим наблюдениям, это девочки в возрасте от 8 до 10 лет, – говорит Аня Степуко. – С географией уже яснее и конкретнее: нас смотрят больше всего в России, Беларуси, Украине и Казахстане.

Сегодня канал кобринских блогеров входит в тройку самых топовых каналов про животных на территории СНГ. К такому успеху и последовавшей за ним популярности супруги Степуко абсолютно не были готовы. Ведь прежде чем остановиться на детском контенте с «говорящими» зверятами, они перепробовали себя в самых разных темах и жанрах, но ничего не выстреливало. – Инициатором создания собственного канала на YouTube был я, – вспоминает Андрей.

– Мы с Аней учились на последнем курсе в БНТУ (по специальности оба инженеры), и как-то на глаза мне попался ролик о том, как зарабатывают на YouTube. Это, честно говоря, перевернуло мое сознание, и я решил тоже попробовать. А чтобы освоить хоть какие-то азы, записался в онлайн-школу. После курсов Андрей и Аня начали выкладывать на YouTube обзоры еды, снимали трэвел-влоги, путешествуя по Беларуси, но количество просмотров и подписчиков предательски не увеличивалось.

Как блогеры из Кобрина получили «золотую» кнопку от YouTube

– Со временем мы пришли к выводу, что наиболее легкий к отдаче контент – это детский, – рассказывает Аня. – Взрослые смотрят ролики, но лайки чаще всего не ставят и, тем более, не подписываются. А дети привязываются больше. Поэтому мы и решили попробовать себя в этой нише.

На первых порах начинающие блогеры делали мультики про троллей, снимали летсплеи, забавляясь на камеру с игрушками, давали видеоуроки лепки и рисования, ставили эксперименты над желе. С последних, кстати, и началась история взлета их канала. – Однажды я увидела в интернете ролик «Настоящая еда против животных», – говорит девушка. – На видео были карамельные зверюшки и… живые, среди которых мне очень понравился пушистый кролик, и я подумала: а почему бы нам тоже не сделать такого вот милаху главным героем канала? Так у нас появилась Баффи, а первое видео с ней было про желе.

Спустя время на канале получили постоянную прописку и ролики с участием мурлыкающей братии, а потом к этой веселой компашке присоединился также очаровательный щенок Пупся – подарок для Аниной мамы на день рождения. – Андрея забрали на военные сборы, и я решила не скучать одна в Минске на съемной квартире, уехала к родителям в Кобрин, – продолжает Аня. – У них в это время был целый зоопарк дома: две кошки, которые с разницей в два месяца родили котят. Двоих малышей мы оставили, и я начала активно привлекать их к съемкам. Когда же Андрей вернулся, было уже поздно отступать. Глупо расставаться со зверюшками, к которым прикипели и я сама, и наши зрители. А перевозить всю банду, привыкшую к простору, в Минск на квартиру показалось нам как-то негуманно. Так и осели здесь.

Как блогеры из Кобрина получили «золотую» кнопку от YouTube

Сейчас в доме Аниных родителей одна из комнат отдана под импровизированную съемочную студию, которая, скорее, напоминает игровую комнату для детишек. Правда, все развлекательные зоны тут рассчитаны исключительно на пушистиков: пиратский корабль, о который можно поточить коготки, раскидистое дерево, взобравшись на которое можно продемонстрировать отменную физическую форму, а также деревянный домик, где всегда можно укрыться от назойливых журналистов, как это делает одна из кошечек.

– Рыжуля пришла к нам с улицы, поэтому всегда осторожничает, держится особняком, – рассказывает нам о кошечке-интроверте Аня. – Мурка, напротив, игривая и активная. А Малыш – явный лидер, главарь стаи. Он может как побеситься, так и побыть спокойным, когда это нужно. Поэтому мы часто привлекаем его и кролика Баффи к съемкам творческих занятий.

Как блогеры из Кобрина получили «золотую» кнопку от YouTube

Пишут сценарии, снимают и монтируют видео супруги вместе. А вот озвучивает зверюшек только одна Аня. Именно ее голосом говорят все пушистики в кадре.

– Мы снимаем на фотоаппарат и телефоны, – уточняет Андрей. – Наши питомцы уже не реагируют на камеру, хотя первое время постоянно терлись о нее, тем самым портя кадр. Видимо, со временем привыкли к постоянному вниманию. – Мы никогда не заставляем делать животных что-то сверх их возможностей, – добавляет Аня. – У нас есть три вида роликов. В одном случае мы просто «подсматриваем» за зверюшками и потом выбираем наиболее интересные моменты. В другом – придумываем сюжетные истории и затем просим «актеров» исполнить какие-то несложные действия, мотивируя их колбаской. Ну, и наконец – инсценируем так называемые пранки.

Как блогеры из Кобрина получили «золотую» кнопку от YouTube

– Пранки интересны тем, что ты никогда не знаешь, как может повести себя животное в той или иной ситуации, предугадать или запрограммировать его поведение просто нереально, – подчеркивает Андрей. – Наверное, из-за этого они и бьют рекорды, набирая огромное количество просмотров.

В погоне за цифрами, однако, Аня и Андрей используют далеко не все методы. Каждый розыгрыш с участием питомцев всегда хорошо обдумывается – допустим он или нет. Ведь главное правило супругов – не навреди. Во время съемки не должна пострадать ни одна зверюшка, а сам ролик должен получиться милым и наивным, но никак не грубым. Все-таки это детский канал, который призван не только развлекать, но и учить юных зрителей относиться с заботой и уважением к братьям нашим меньшим. – Мы всячески помогаем зверюшкам, которые оказались в беде, без постоянной крыши над головой, – делится Аня. – У нас в Кобрине есть миниприют-передержка «SOS-помощь бездомным животным», которому стараемся оказывать материальную помощь.

Между тем добрый, а главное, безопасный контент позволил всем видео, опубликованным на канале «А ну-ка давай-ка!», оказаться начиная с января этого года в «эфире» YouTube Kids – специального приложения для детей с функцией «родительский контроль».

– В коллекцию детского YouTube попадают только те ролики, которые подходят для семейного просмотра. Чтобы защитить маленьких пользователей, весь контент, взятый с основного YouTube, проверяется вручную модераторами, – отмечает Андрей.

С выходом на платформу YouTube Kids у канала кобринчан заметно выросло количество зрителей – за день к ним теперь приходит примерно 2 тысячи человек. Поэтому неудивительно, что с июня прошлого года, когда ребята получили «золотую» кнопку за 1 миллион подписчиков, «А ну-ка давай-ка» прибавил еще более полумиллиона зрителей.

Как блогеры из Кобрина получили «золотую» кнопку от YouTube

– Первые сто тысяч подписчиков, которые принесли нам «серебряную» кнопку от YouTube, мы набрали довольно быстро – буквально за месяца два со времени старта, – говорит Аня.

– Для нас это уже была какая-то запредельно высокая цифра. Поэтому мы и не мечтали, что когда-то сможем достичь миллиона. К нему мы шли гораздо дольше. А когда всё произошло, сперва даже не осознали всей той огромной ответственности, которая легла на нас. Это же сколько детей смотрят наши ролики! Права на ошибку просто нет…
О следующем этапе – «бриллиантовой» кнопке – ребята говорят с небольшой долей скептицизма: мол, набрать 10 миллионов – это либо очень долго, либо просто нереально.

– В каждой тематике есть свой «потолок» зрителей, – считает Андрей. – Самый топовый канал про животных на просторах СНГ сегодня насчитывает около 4-х миллионов подписчиков. Значит, это и есть наш гипотетический «потолок». Ведь чтобы достичь 10 миллионов, надо придумать что-то новаторское или долго собирать по песчинке. Мы, если еще лет 10 будем снимать, десятку точно наберем!

Конечно, подписчики – это не главная цель, а всего лишь приятный бонус. Важнее для видеоблогеров, как известно, просмотры, позволяющие зарабатывать. Отвечая на вопрос о гонорарах, наши герои предпочитают цифр не называть, но говорят, что на жизнь им и их немаленькой стае питомцев вполне хватает.

Источник информации: Елена ДАНИЛОВА, Фото Валерии ИОВИК — «Заря».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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