ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санэпидбезопасности

02.04.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Депутаты изучают необходимость усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая.

Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санэпидбезопасности

"Парламентариями ведется работа над разработкой нового законодательства об административных правонарушениях. Была поставлена задача максимально приблизить его к реалиям сегодняшней жизни для защиты интересов всех слоев общества. Один из поводов для работы в этом направлении преподнесла сама жизнь", - сказала Светлана Любецкая.

Она обратила внимание, что сегодня в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предусмотрены права и обязанности граждан Беларуси, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций и индивидуальных предпринимателей на благоприятную среду обитания, получение полной, достоверной и своевременной информации, санитарных правилах и нормах поведения. "При этом в обязанность граждан входит участие в проведении этих санитарно-эпидемиологических мероприятий, выполнение предписаний государственных органов в этой сфере, а также забота о состоянии своего здоровья и своих детей. Иностранные граждане и лица без гражданства в Беларуси пользуются теми же правами, а также несут те же обязанности", - отметила парламентарий.

Но, как показывает практика, эти подходы не всеми соблюдаются. Последствия же их могут быть крайне негативными. "Поэтому для минимизации таких рисков ставится вопрос об усилении ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Эти вопросы находятся в поле зрения депутатов, изучается обоснованность таких предложений и перспектива их законодательной реализации", - пояснила Светлана Любецкая.

Депутаты призывают граждан к осознанному и ответственному поведению не только в отношении себя. "Речь идет не только о соблюдении элементарных правил гигиены, поведения в общественных местах и самом посещении этих мест. В превентивных целях следует обратить внимание на последствия сокрытия фактов посещения гражданами стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой при возвращении в Беларусь, а иностранными гражданами при въезде в нашу страну из таких регионов, непредоставления информации о состоянии своего здоровья при наличии явных признаков заболевания, представляющего опасность для населения, сокрытие информации о возможном источнике заражения и лицах, находившихся в контакте, - подчеркнула Светлана Любецкая. - Наша безопасность сегодня напрямую зависит от всех, как государства, так и каждого отдельно взятого гражданина, субъекта хозяйствования".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Депутаты изучают необходимость усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ляйсан Утяшева показала простые упражнения, которые поддержат тело в тонусе. Попробуйте выполнить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика