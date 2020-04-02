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Правила, которые нужно соблюдать при знакомстве в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Чтобы не стать жертвой мошенника, при знакомстве в социальных сетях стоит предварительно изучить страницу собеседника. Об этом агентству городских новостей «Москва»
Психолог также добавила, что если собеседник не обращается по имени, это может быть признаком рассылки сообщений.
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Чтобы не стать жертвой мошенника, при знакомстве в социальных сетях стоит предварительно изучить страницу собеседника. Об этом агентству городских новостей...
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