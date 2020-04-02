Правила, которые нужно соблюдать при знакомстве в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Чтобы не стать жертвой мошенника, при знакомстве в социальных сетях стоит предварительно изучить страницу собеседника. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала член Федерации психологов образования России, кандидат педагогических наук, Юлия Челышева.

Психолог также добавила, что если собеседник не обращается по имени, это может быть признаком рассылки сообщений.

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