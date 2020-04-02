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К пропаже банковской карты причастен бывший сожитель
Источник материала: БTРазрывая отношения, стоит разорвать все связи и забрать ключи от квартиры. В противном случае можно понести финансовые потери. В милицию Барановичей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что некоторое время отсутствовала в городе. Вернувшись домой, не нашла банковскую карту, которую хранила в ящике комода. Хозяйка предположила, что к пропаже может быть причастен бывший сожитель, у мужчины остались ключи от дома. На вопрос женщины - заходил ли - бывший друг все отрицал. В банке сомнения потерпевшей развеяли. Но не успокоили. С ее счета сняли 1 500 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил житель Барановичей, он взял карточку, а пин-код к ней был записан рядом на листике. Мужчина попал на камеру наружного наблюдения банкомата, долго искать его не пришлось. Сообщается, что деньги он потратил на собственные нужды.
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Разрывая отношения, стоит разорвать все связи и забрать ключи от квартиры. В противном случае можно понести финансовые потери. В милицию Барановичей обратилась...
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