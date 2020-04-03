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В Бресте вдвое увеличили посадки деревьев

03.04.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в этом году вдвое увеличили посадки зеленых насаждений по сравнению с 2019-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Коммунальник" городского ЖКХ Юрий Климахович.

В Бресте вдвое увеличили посадки деревьев

Работники коммунальной службы в феврале - марте высадили 14 тыс. деревьев, 17,6 тыс. сеянцев сосны и 3 тыс. кустарников. Они появились на территориях, которые должны быть озеленены по генплану. Работы велись в каждом микрорайоне. Планируется высадить еще около 8 тыс. деревьев по заключенным договорам на компенсационные посадки.

В Бресте вдвое увеличили посадки деревьев

"Вместе с неравнодушными брестчанами мы проделали большую работу по озеленению. Молодые хвойные и лиственные деревца сейчас требуют особого ухода. Из-за меняющегося климата ощущается недостаток влаги. Мы стараемся работать. С выходных прогнозируют стабильные температуры, поливочные машины будут курсировать круглосуточно", - отметил Юрий Климахович.

Жители областного центра при желании могут помочь коммунальникам в уходе за саженцами. Брестчанам предлагают присоединиться к экологической акции и полить недавно посаженные деревья возле дома или работы.

В Бресте вдвое увеличили посадки деревьев

В Бресте для полива растений задействованы семь машин. Вскоре автопарк пополнится еще двумя. Ориентировочно они поступят в распоряжение "Коммунальника" в мае.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте в этом году вдвое увеличили посадки зеленых насаждений по сравнению с 2019-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Коммунальник" городского...
 
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