В Бресте вдвое увеличили посадки деревьев

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в этом году вдвое увеличили посадки зеленых насаждений по сравнению с 2019-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Коммунальник" городского ЖКХ Юрий Климахович.





Работники коммунальной службы в феврале - марте высадили 14 тыс. деревьев, 17,6 тыс. сеянцев сосны и 3 тыс. кустарников. Они появились на территориях, которые должны быть озеленены по генплану. Работы велись в каждом микрорайоне. Планируется высадить еще около 8 тыс. деревьев по заключенным договорам на компенсационные посадки.





"Вместе с неравнодушными брестчанами мы проделали большую работу по озеленению. Молодые хвойные и лиственные деревца сейчас требуют особого ухода. Из-за меняющегося климата ощущается недостаток влаги. Мы стараемся работать. С выходных прогнозируют стабильные температуры, поливочные машины будут курсировать круглосуточно", - отметил Юрий Климахович.

Жители областного центра при желании могут помочь коммунальникам в уходе за саженцами. Брестчанам предлагают присоединиться к экологической акции и полить недавно посаженные деревья возле дома или работы.





В Бресте для полива растений задействованы семь машин. Вскоре автопарк пополнится еще двумя. Ориентировочно они поступят в распоряжение "Коммунальника" в мае.