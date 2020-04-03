«Белнефтехим» подтвердил поставки 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель

Источник материала: ОНТ

Концерн «Белнефтехим» подтвердил планы по апрельским поставкам нефти на белорусские НПЗ в объеме до 2 млн тонн, о чем сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна.

В пресс-службе концерна подтвердили, что НПЗ начали контрактовать апрельские поставки от российских нефтяных компаний.

В сообщении отмечается, что стоимость поставляемой нефти сорта Urals составит $4 за баррель. При этом вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

Напомним, поставки нефти крупными российскими нефтяными компаниями были остановлены еще 1 января. Причиной тому стало отсутствие договоренностей по цене. В частности, первый вице-премьер Дмитрий Крутой тогда отметил, что Беларусь не видит смысла в выплате премий российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

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