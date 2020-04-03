Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль подскочил до максимума за месяц в начале торгов 3 апреля. Биткойн +251.44

Курс доллара опустился на 0,0020 BYN до 2,5873 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но общее снижение составило всего одну копейку.

Курс евро снизился на 0,0062 BYN до 2,8258 BYN/EUR. Евровалюта дешевеет тоже второй день и опускается до минимума за 9 дней.

Курс российского рубля подскочил ещё на 0,0266 BYN до 3,3467 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 29 дней.

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