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На СТО под Минском пригнали BMW X6, под днищем которого была примотана граната
Источник материала: Tut.by
Под Минском работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 с российскими номерами обнаружил примотанную гранату. Об этом
Инцидент произошел днем 4 апреля в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района. Работник сервисного центра обнаружил под днищем BMW X6 с российскими регистрационными знаками гранату и позвонил в милицию.
К указанному месту выбыли представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности эвакуировали около 70 работников и посетителей центра. Саперно-пиротехнической группой взрывоопасный предмет был обезврежен.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, следователи и эксперты.
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Инцидент произошел днем 4 апреля в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, следователи...
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