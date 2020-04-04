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На СТО под Минском пригнали BMW X6, под днищем которого была примотана граната

04.04.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Минском работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 с российскими номерами обнаружил примотанную гранату. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел днем 4 апреля в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района. Работник сервисного центра обнаружил под днищем BMW X6 с российскими регистрационными знаками гранату и позвонил в милицию.

К указанному месту выбыли представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности эвакуировали около 70 работников и посетителей центра. Саперно-пиротехнической группой взрывоопасный предмет был обезврежен.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, следователи и эксперты.

 
 
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Инцидент произошел днем 4 апреля в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, следователи...
 
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