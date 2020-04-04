Взрыв в Подмосковье: взрыв газа в жилом доме. Погиб один человек

сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС в субботув пресс-службе МЧС РФ.





"В результате взрыва трое тяжело пострадавших, один погибший", - сказали в пресс-службе. Ранее в МЧС сообщали, что жертвой ЧП стал один человек, еще четверо пострадали.









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При этом позднее в оперативном штабе на месте ЧП уточнили, что число пострадавших увеличилось до шести.





Также в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что взорвалась газовая колонка. "4 апреля в 13:08 мск в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о взрыве газовой колонки по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 31. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 13:13 мск было установлено, что произошел взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде", - говорится в сообщении.





Помимо этого в главке отметили, что из дома 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек по лестничным маршам эвакуировали пожарно-спасательные подразделения. "В пятиэтажном четырехподъездном доме 80 квартир. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек - по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями", - говорится в сообщении.





Девять квартир повреждены, пять из них полностью разрушены, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. "В первом подъезде частично пострадали четыре квартиры, во втором - пять квартир полностью разрушены", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что для жильцов дома организован пункт временного размещения.





Ранее в оперативном штабе на месте ЧП ТАСС сообщили, что взрывом полностью разрушены четыре квартиры и еще четыре - частично.





Об инциденте

Взрыв газа произошел на третьем этаже в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве. В результате обрушились квартиры с пятого по первый этажи. Предварительной причиной взрыва в жилом доме стала неисправная газовая колонка в одной из квартир. Из дома эвакуировались самостоятельно 150 человек, еще 50 человек были выведены из дома спасателями по лестничным маршам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва, глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел на место происшествия.



