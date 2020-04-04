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Ночью на МКАД сгорела фура: предполагаемая причина пожара - поджог

04.04.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 4 апреля на 46-м километре внешнего кольца МКАД горела фура. Об этом рассказали в МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение о возгорании фуры DAF поступило спасателям в 00.44. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, грузовик горел открытым пламенем. Пожар ликвидировали в 01.07. В результате огонь повредил кабину и тент прицепа на площади 50 квадратных метров. Водитель не пострадал.

Причина пожара устанавливается, одна из версий — поджог.

 
 
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Сообщение о возгорании фуры DAF поступило спасателям в 00.44.
 
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