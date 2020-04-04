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Ночью на МКАД сгорела фура: предполагаемая причина пожара - поджог
Источник материала: Tut.by
Ночью 4 апреля на 46-м километре внешнего кольца МКАД горела фура. Об этом
Сообщение о возгорании фуры DAF поступило спасателям в 00.44. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, грузовик горел открытым пламенем. Пожар ликвидировали в 01.07. В результате огонь повредил кабину и тент прицепа на площади 50 квадратных метров. Водитель не пострадал.
Причина пожара устанавливается, одна из версий — поджог.
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Сообщение о возгорании фуры DAF поступило спасателям в 00.44.
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