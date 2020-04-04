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Белтелерадиокомпания подготовила новые ролики из цикла «Беларусь помнит»

04.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белтелерадиокомпания подготовила новые ролики из цикла «Беларусь помнит»

Творческая группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании подготовила новую серию роликов из цикла «Беларусь помнит», которые посвящены 75-й годовщине Великой Победы. Одну из премьерных серий художественно-постановочного проекта зрители могут увидеть на телеканале «Беларусь 1». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Цикл пополнился видеороликом, местом съемок для которого выбрали Воложин. В парке на площади Свободы находится мемориальный комплекс, посвященный воинам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Планируются съемки в Минском и Дзержинском районах. Каждая видеозарисовка — это история о неразрывной связи прошлого и настоящего, о памяти поколения, которое стояло в битве с врагом за мирное небо для всех.

«Этими роликами мы продолжаем эстафету в деле воспитания наших детей в духе патриотизма, уважения и любви к Родине. Цикл «Беларусь помнит» всегда находит отклик у аудитории. Наша страна действительно помнит и бережет свою память, — отметил продюсер и один из авторов проекта Руслан Турков. — Если в центре предыдущих серий были люди и их подвиги, то в новых эпизодах акцент сделан на том, чтобы рассказать о памятных местах Великой Отечественной. Главная миссия проекта — показать, что Беларусь бережно хранит память о подвиге народа, благоустраивая мемориалы по всей стране».

Почитаемые и ранее неизвестные памятные места Великой Отечественной войны показывает проект «Беларусь помнит» на телеканале «Беларусь 1». Все предыдущие ролики доступны на официальном YouTube-канале Агентства теленовостей.

https://www.belta.by/

 
Теги: Новости
 
 
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Творческая группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании подготовила новую серию роликов из цикла «Беларусь помнит», которые посвящены 75-й годовщине...
 
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