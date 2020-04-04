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Белтелерадиокомпания подготовила новые ролики из цикла «Беларусь помнит»
04.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Творческая группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании подготовила новую серию роликов из цикла «Беларусь помнит», которые посвящены 75-й годовщине Великой Победы. Одну из премьерных серий художественно-постановочного проекта зрители могут увидеть на телеканале «Беларусь 1». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
Цикл пополнился видеороликом, местом съемок для которого выбрали Воложин. В парке на площади Свободы находится мемориальный комплекс, посвященный воинам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Планируются съемки в Минском и Дзержинском районах. Каждая видеозарисовка — это история о неразрывной связи прошлого и настоящего, о памяти поколения, которое стояло в битве с врагом за мирное небо для всех.
«Этими роликами мы продолжаем эстафету в деле воспитания наших детей в духе патриотизма, уважения и любви к Родине. Цикл «Беларусь помнит» всегда находит отклик у аудитории. Наша страна действительно помнит и бережет свою память, — отметил продюсер и один из авторов проекта Руслан Турков. — Если в центре предыдущих серий были люди и их подвиги, то в новых эпизодах акцент сделан на том, чтобы рассказать о памятных местах Великой Отечественной. Главная миссия проекта — показать, что Беларусь бережно хранит память о подвиге народа, благоустраивая мемориалы по всей стране».
Почитаемые и ранее неизвестные памятные места Великой Отечественной войны показывает проект «Беларусь помнит» на телеканале «Беларусь 1». Все предыдущие ролики доступны на официальном YouTube-канале Агентства теленовостей.
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Творческая группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании подготовила новую серию роликов из цикла «Беларусь помнит», которые посвящены 75-й годовщине...
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