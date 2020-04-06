Источник материала: Ежедневник

Однако, считает посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, подписанный сторонами на 2020 год контракт должен исполняться.

«Сейчас, когда идет изменение стоимости на газ на внешних рынках, тем более цена как правило привязана к цене на нефть, то это для экспертного сообщества фактор, который надо учитывать. Но раз подписано соглашение, оно должно исполняться», - сказал Мезенцев в интервью телеканалу СТВ .

«Никто не сказал, что стороны не могут сесть за стол переговоров, переосмыслить. Но при этом также и скажу, что никто не позволяет соглашение подписанное не исполнять», - добавил посол.

Как сообщалось, 14 февраля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством страны, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году. В соответствии с протоколом, до конца 2020 года цена поставок газа сохранится на прошлогоднем уровне 127 долларов за 1 тыс. куб. м.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мезенцев: Минск и Москва могут «переосмыслить» цену на российский газ для Беларуси Однако, считает посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, подписанный сторонами на 2020 год контракт должен исполняться.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена на российский газ для страны должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов.