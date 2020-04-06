Лимиты на снятие валюты в банкоматах ввел один из крупных банков

Источник материала: Виртуальный Брест

С 2 апреля в банкоматах БПС-Сбербанка нельзя снять валюту с карт других банков. Об этом говорится на официальном сайте банка.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сообщении говорится, что «БПС-Сбербанк изменил условия выдачи наличной иностранной валюты в банкоматах по картам, эмитированным другими банками».

Теперь иностранная валюта в банкоматах банка будет выдаваться только по картам БПС-Сбербанка. Снять белорусские рубли по-прежнему можно будет и с карточек, выпущенных самим банком, и с карт других банков.