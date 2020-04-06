Искали больше месяца. Случчанка Елена Кумагерчик найдена мёртвой

Источник материала: Слуцк Город





Найдено тело без вести пропавшей 29 февраля жительницы Слуцка 43-летней Кумагерчик Елены, об этом SG сообщили несколько источников. Информацию о смерти случчанки подтвердили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Следственный комитет пока не прокомментировал информацию.

Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Босько рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Мы подтверждаем, что тело женщины действительно было обнаружено в деревне Леньки 5 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас выясняются обстоятельства гибели. Это пока вся информация, которую я могу озвучить.

SlutskGorod приносит соболезнования родственникам и близким погибшей.



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