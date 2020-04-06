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Искали больше месяца. Случчанка Елена Кумагерчик найдена мёртвой
06.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Найдено тело без вести пропавшей 29 февраля жительницы Слуцка 43-летней Кумагерчик Елены, об этом SG сообщили несколько источников. Информацию о смерти случчанки
Следственный комитет пока не прокомментировал информацию.
Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Босько
— Мы подтверждаем, что тело женщины действительно было обнаружено в деревне Леньки 5 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас выясняются обстоятельства гибели. Это пока вся информация, которую я могу озвучить.
SlutskGorod приносит соболезнования родственникам и близким погибшей.
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Найдено тело без вести пропавшей 29 февраля жительницы Слуцка 43-летней Кумагерчик Елены, об этом SG сообщили несколько источников. Информацию о смерти случчанки...
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