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«На км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв
Источник материала: СТВ
Фактически подготовка к обороне Могилева началась еще 26 июня 1941-го. Вскоре для размещения на линии Днепра из глубинных районов Советского Союза, из тыловых округов начали прибывать войска.
Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А.А. Кулешова:
Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
На 1 км фронта насчитывалось около 20 стволов артиллерии разного калибра. Артиллерия, по сути, прикрывала все танкоопасные участки. Впереди 45-пятка – на ближнее расстояние до 800 метров подбивает танк; в середине стоят батареи 67 мм и дальше стоит гаубичная артиллерия, т.е 122, 152 мм.
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«На км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв
Фактически подготовка к обороне Могилева началась еще 26 июня 1941-го. Вскоре для размещения на линии Днепра из глубинных районов Советского Союза, из тыловых округов...
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