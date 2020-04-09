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«На км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв

09.04.2020 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фактически подготовка к обороне Могилева началась еще 26 июня 1941-го. Вскоре для размещения на линии Днепра из глубинных районов Советского Союза, из тыловых округов начали прибывать войска.

«На км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв

Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А.А. Кулешова:
Немцы имели представление того, что происходит на днепровском рубеже, и Гудериан в своих мемуарах отмечал, что Советы создавали сильные предмостные укрепления. И много было уже создано, вот в районе Орши, Могилева и в районе Рогачева.

«На км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
На восточной стороне Днепра были земляные укрепления, вырытые бойцами 747 стрелкового полка подполковника Щеглова. Вокруг лесная местность – там устроить укрепления было сложнее. Огромную роль сыграли в обороне Могилева минные поля и артиллерия. Если бы не они, здесь так долго, 23 дня, Могилев не смог бы держаться.

В лесу в землянке. Как принимался план по обороне Могилёва

«На км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв

На 1 км фронта насчитывалось около 20 стволов артиллерии разного калибра. Артиллерия, по сути, прикрывала все танкоопасные участки. Впереди 45-пятка – на ближнее расстояние до 800 метров подбивает танк; в середине стоят батареи 67 мм и дальше стоит гаубичная артиллерия, т.е 122, 152 мм.

«На км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв

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Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Николай Борисенко, Леонид Сугако

 
Теги: Могилев
 
 
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