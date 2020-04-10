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Пинчанин при наведении порядка сжег родительский дом жены
10.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Дрогичинском районе мужчина по неосторожности поджег родительский дом жены, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Сообщение о пожаре в деревне Крестиново в РОЧС поступило 9 апреля в 13.15. Горел нежилой деревянный дом. Как оказалось, житель Пинска 1958 года рождения приехал навести порядок на участке покойных родителей жены. Мужчина вынес из дома золу с тлеющими углями и высыпал ее на траву. Сухая растительность загорелась, пламя перекинулось на дом. Вначале пинчанин сам пытался потушить огонь, а потом вызвал спасателей, которым удалось локализовать
Всего за минувшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано 10 пожаров в населенных пунктах (в Барановичском,
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В Дрогичинском районе мужчина по неосторожности поджег родительский дом жены, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Сообщение о пожаре в деревне...
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