|
Минздрав установил нормы продажи в аптеках масок, перчаток, антисептиков и парацетамола
10.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Минздрав установил нормы единовременной реализации в аптеках населению некоторых товаров. Это предусмотрено письмом Минздрава от 9 апреля 2020 года, которое размещено на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
Нормы единовременной реализации устанавливаются с 10 апреля по 1 июля 2020 года.
С сегодняшнего дня начинают действовать «нормы единовременной реализации» на целый ряд медицинских изделий и медикаментов. Теперь в одни руки будут продавать ограниченное количество:
— парацетомола (40 таблеток);
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав установил нормы единовременной реализации в аптеках населению некоторых товаров. Это предусмотрено письмом Минздрава от 9 апреля 2020 года, которое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)