Минздрав установил нормы продажи в аптеках масок, перчаток, антисептиков и парацетамола

Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав установил нормы единовременной реализации в аптеках населению некоторых товаров. Это предусмотрено письмом Минздрава от 9 апреля 2020 года, которое размещено на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.





Нормы единовременной реализации устанавливаются с 10 апреля по 1 июля 2020 года.





С сегодняшнего дня начинают действовать «нормы единовременной реализации» на целый ряд медицинских изделий и медикаментов. Теперь в одни руки будут продавать ограниченное количество:

— парацетомола (40 таблеток);

— арпетол (40 таблеток);

— флустоп (10 капсул);

— антисептики (2 упаковки), но не более 1 упаковки при объёме свыше 100 мл;

— маски (10 штук);

— перчатки (5 пар).



