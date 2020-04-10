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Минздрав установил нормы продажи в аптеках масок, перчаток, антисептиков и парацетамола

10.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав установил нормы единовременной реализации в аптеках населению некоторых товаров. Это предусмотрено письмом Минздрава от 9 апреля 2020 года, которое размещено на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Минздрав установил нормы продажи в аптеках масок, перчаток, антисептиков и парацетамола

Нормы единовременной реализации устанавливаются с 10 апреля по 1 июля 2020 года.

Минздрав установил нормы продажи в аптеках масок, перчаток, антисептиков и парацетамола

С сегодняшнего дня начинают действовать «нормы единовременной реализации» на целый ряд медицинских изделий и медикаментов. Теперь в одни руки будут продавать ограниченное количество:

— парацетомола (40 таблеток);
— арпетол (40 таблеток);
— флустоп (10 капсул);
— антисептики (2 упаковки), но не более 1 упаковки при объёме свыше 100 мл;
— маски (10 штук);
— перчатки (5 пар).

Минздрав установил нормы продажи в аптеках масок, перчаток, антисептиков и парацетамола

 
 
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  Минздрав установил нормы единовременной реализации в аптеках населению некоторых товаров. Это предусмотрено письмом Минздрава от 9 апреля 2020 года, которое...
 
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