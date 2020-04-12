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Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

12.04.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Нулево́й киломе́тр — начальная точка отсчёта дорожных расстояний. Во многих странах мира нулевой километр отмечен особым знаком в центре столицы и в других городах вне столиц — для дорог, не проходящих через столицу.

Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

Нулевой километр отмечается табличкой или изображённым на земле знаком, а иногда статуей или стелой, даже исторической достопримечательностью: дворцом, башней, мостом, может и просто жилым домом.

Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

В силу исторических причин нулевой километр часто попадает на главный почтамт города. В некоторых странах «нулевой километр» называют «нулевой точкой».

Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

Вот как он выглядит в Бресте.

Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

Считается, что именно с этой точки отсчитываются расстояния между городами.

Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

Знаете что такое "нулевой километр"? Показываем, как он выглядит в Бресте и где расположен

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Теги: Брест
 
 
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  Нулево́й киломе́тр — начальная точка отсчёта дорожных расстояний. Во многих странах мира нулевой километр отмечен особым знаком в центре столицы и в других...
 
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