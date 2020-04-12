Источник материала: Виртуальный Брест

Нулево́й киломе́тр — начальная точка отсчёта дорожных расстояний. Во многих странах мира нулевой километр отмечен особым знаком в центре столицы и в других городах вне столиц — для дорог, не проходящих через столицу.





Нулевой километр отмечается табличкой или изображённым на земле знаком, а иногда статуей или стелой, даже исторической достопримечательностью: дворцом, башней, мостом, может и просто жилым домом.





В силу исторических причин нулевой километр часто попадает на главный почтамт города. В некоторых странах «нулевой километр» называют «нулевой точкой».





Вот как он выглядит в Бресте.





Считается, что именно с этой точки отсчитываются расстояния между городами.















