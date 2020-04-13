Источник материала: Виртуальный Брест

«Динамо-Брест» сыграл против «Ислочи». Этот матч стал вторым подряд, когда на трибунах ОСК «Брестский» могли присутствовать виртуальные болельщики нашей команды.

Брест поздравил виртуального болельщика с днём рождения" alt="Динамо Брест поздравил виртуального болельщика с днём рождения" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1586747648911415.jpg" style="width: 750px; height: 422px;">



В акции приняли участие пользователи со всего мира. В перерыве матча особенное внимание Брестоман и девушки из группы поддержки «Dynamo Brest Girls» уделили виртуальному российскому болельщику, который сегодня отмечает день рождения.