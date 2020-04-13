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Динамо Брест поздравил виртуального болельщика с днём рождения

13.04.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Динамо-Брест» сыграл против «Ислочи». Этот матч стал вторым подряд, когда на трибунах ОСК «Брестский» могли присутствовать виртуальные болельщики нашей команды.

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В акции приняли участие пользователи со всего мира. В перерыве матча особенное внимание Брестоман и девушки из группы поддержки «Dynamo Brest Girls» уделили виртуальному российскому болельщику, который сегодня отмечает день рождения.

 
Теги: Брест
 
 
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  «Динамо-Брест» сыграл против «Ислочи». Этот матч стал вторым подряд, когда на трибунах ОСК «Брестский» могли присутствовать виртуальные болельщики нашей...
 
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