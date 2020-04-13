Перенос Игр в Токио на 2021 год составит сотни миллионов долларов

Источник материала: ОНТ

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что перенос Игр в Токио на 2021-ый год дорого обойдется.

По его словам, сумма потерь составит сотни миллионов долларов. Бах отметил, что МОК был застрахован на случай отмены Олимпиады, а вот на перенос соревнований страховка не распространяется. Самый большой урон причинен Японии. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в миллиард долларов. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram