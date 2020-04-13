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Перенос Игр в Токио на 2021 год составит сотни миллионов долларов

13.04.2020 15:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перенос Игр в Токио на 2021 год составит сотни миллионов долларов

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что перенос Игр в Токио на 2021-ый год дорого обойдется. 

По его словам, сумма потерь составит сотни миллионов долларов. Бах отметил, что МОК был застрахован на случай отмены Олимпиады, а вот на перенос соревнований страховка не распространяется. Самый большой урон причинен Японии. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в миллиард долларов. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что перенос Игр в Токио на 2021-ый год дорого обойдется.  По его словам, сумма потерь составит сотни...
 
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