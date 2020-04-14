В Минске усиленно дезинфицируют подъезды и торговые центры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьба с пандемией легла на плечи не только медиков, но и коммунальных служб. В Минске в обязательном порядке проводят мытье и дезинфекцию подъездов. Торговые центры и магазины продолжают работать в обычном режиме. Там также усилили контроль за чистотой, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Одноразовый халат, маска и перчатки – Ирина теперь работает только в такой экипировке. Ее задача – не просто навести чистоту в подъездах, еще и продезинфицировать. «Поручни, двери, почтовые ящики дезинфицируем. Ускоряемся – приходится в связи с таким положением», – сказала рабочая по комплексной уборке Ирина Зенькович. Жильцы такой стерильности рады. Ведь даже тем, кто старается быть дома, все же приходится иногда покидать свои квартиры.

Пандемия значительно изменила работу коммунальных служб. Жильцов просят по возможности отказаться от посещения жилищных управлений, а сантехника теперь можно вызвать только в случае аварии. «Большая часть населения понимает сложившуюся ситуацию. Есть случаи, конечно, неординарные. Стараемся донести людям, что здоровье и жизнь важнее, чем поменять какой-нибудь краник», – отметил директор ЖЭУ №3 Центрального района Минска Сергей Кузьмицкий.

На входе Центрального универмага даже ступеньки обрабатывают антисептиками. Внутри за чистоту пола отвечают моющие машины. Перила эскалатора сотрудники протирают практически непрерывно, как и корзинки для продуктов. На каждом шагу посетители могут обработать руки. А дистанцию в полтора метра помогают держать желтые полосы. На особом контроле самочувствие персонала. «Приобретен тепловизор. Службой охраны труда нашего предприятия осуществляется ежедневный контроль за состоянием здоровья персонала», – сообщил генеральный директор Центрального универмага Алексей Сокол.

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Работы прибавилось у частных компаний, которые предлагают услуги дезинфекции. Специалисты приезжают со специальным аппаратом – он распространяет озон, уничтожает вирусы и микробы. Например, в салоне красоты это самый эффективный способ. «Мы приезжаем на объект, вымеряем кубометры. Рассчитываем по своей формуле, сколько надо дать миллиграммов озона», – сказал руководитель компании по озонированию помещений Алексей Геращенко.

Заказы на озонирование расписаны на недели вперед. Компания работает 24 часа в сутки. Но при этом оказывают и бесплатную помощь. Например, домам престарелых и детским садам. Говорят, во время пандемии надо в первую очередь не зарабатывать, а помогать.