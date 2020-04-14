Государственный заказчик – Управление по труду, занятости и социальной защите Смолевичского районного исполнительного комитета уведомляет, что 13 апреля 2020 года среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, состоялся конкурс на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организация субсидий на оказание социальных услуг и в соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению конкурса на выполнение государственного социального заказа № 3 от 13 апреля 2020 года определен победитель – Минская ОО «Белорусское Общество Красного Креста».

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