Женщину трактором не испортить

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Тракторист, пожалуй, – самая неженственная из известных мне профессий. И представить девушку за рулем этого, мягко говоря, не романтичного агрегата мне очень сложно. Но вы только посмотрите на Екатерину Безик – механизатора отделения «Каролин», единственную девушку-тракториста во всем «Беловежском»!

Свою профессию эта хрупкая девушка выбрала сознательно. Ее семья жила в Подбеле. Папа, инженер по образованию, работал трактористом в местном колхозе «Новый путь». По причине отсутствия тогда яслей-сада в деревне дети проводили время с родителями, и на их работах малышам тоже приходилось бывать. Видимо, отец нашей героини так сильно хотел сына, что его мечты научить наследника мужской работе воплотились в самой младшей из трех дочерей – Кате. Ей казалось, что у папы самая лучшая работа на свете. И для девочки не было ничего увлекательней, чем проводить время в ремонтной, когда папа «крутит» свой трактор, и сидеть в кабине, наблюдая, как уверенной рукой отец ведет по полю большую машину.

Катя взрослела, и интерес к технике рос вместе с ней. После школы хотела поступить в Минский автомеханический техникум на автомеханика, но девочек на такую специальность в то время не брали. Тогда мама отправила дочь в Слонимское духовное училище, где девушка продержалась всего неделю и попросила забрать ее.

Так она оказалась в Малоритском ПТУ, где выбрала специальность «слесарь, тракторист, шофер». После его окончания пять лет проработала трактористом бок о бок с отцом, получила 1-й разряд. Позже, опять же на тракторе, трудилась в колхозе «Доброволя» (Свислочский район), где впервые познакомилась с энергонасыщенной техникой. А с 2013 года работает в «Беловежском».

Катя живет в Сушках. Воспитывает четырехлетнего сына Колю, которого назвала в честь своего отца. В силу возраста мальчик не видит ничего необычного в маминой профессии. Думает, что по-другому и быть не может. И даже гордится: все дети в саду знают, что его мама водит настоящий трактор! И очень-очень просится в кабину и «порулить».

На работу Катя ездит на легковом автомобиле, права на вождение которого получила гораздо позже, чем на трактор. Говорит, что за рулем и того, и другого чувствует себя одинаково уверенно. Правда, когда садится после легковушки в трактор, кажется, что тот очень медленно едет. А вот после трактора инстинктивно ищет снизу в машине рычаг переключения.

Во время посевной на своем МТЗ-82 Катя собирает камни на полях. Но практикует вождение любой крупной и сельскохозяйственной техники. И на комбайне работала, и на МАЗе, и даже на Урале-4320 случилось поездить. Умеет вносить минеральные удобрения, пахать, сеять, культивировать, дисковать, солому прессовать…

Катя не только водит трактор, но и ремонтирует. О чем свидетельствуют ее руки – без яркого маникюра, измазанные в мазуте, но маленькие, с аккуратными пальчиками – они все равно выдают в ней женщину. И невозможно себе представить, как эта миниатюрная девушка меняет колесо на тракторе. «Жилистая я», – смеется Катя. На самом деле, если надо, коллеги не отказывают в помощи.

Вспоминает: когда пришла в «Беловежский», мужчины проявляли повышенный интерес к ее работе. Присматривались поначалу с недоверием, но приняли быстро, поняли – в коллектив прибыл толковый работник. И руководство отмечает, что в технике она разбирается не хуже мужчины.

Да и в характере Кати преобладают уверенность и твердость. В людях уважает честность. Она и сама такая. Прямая и честная. Никогда не станет в глаза говорить одно, за глаза – другое. Не допускает в свое окружение сплетников и лгунов.

Одета моя собеседница в рабочую робу, на ногах – грубые ботинки маленького размера, из-под шапки то и дело выбиваются пряди волос… «А платье хоть одно у вас в гардеробе имеется?» – интересуюсь. «Конечно! Я же женщина», – искренне удивляется Катя. Но тут же признается, что платье надевает только по праздникам, на выход. А в повседневной жизни все-таки отдает предпочтение практичным джинсам и брюкам.

Из по-настоящему женских увлечений есть у Кати одно. Она сажает цветы на своем приусадебном участке. Преобладают розы. Но если говорить о ее любимых цветах – это ромашки, васильки и дельфиниум.

Подруги относятся к профессии Кати вполне спокойно. А те, кто остался со школьных лет, и вовсе были уверены, что именно трактористом она и станет.

«Каждый должен быть на своем месте. А я однозначно на своем», – с уверенностью говорит Екатерина и добавляет, что если бы вернуть время вспять, ничего не меняла бы, пошла бы по такому же трудовому пути.

Анастасия ЯНКИНА

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