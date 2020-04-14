Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав рекомендует пока воздержаться от посещения детьми спортивных секций и кружков, но запрета на их посещение нет, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь сегодня во время стрима на youtube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.





"По поводу посещения спортивных секций запрета нет. Все наши рекомендации основаны на том, что нужно избегать мест массового скопления людей. Соответственно, родители должны думать сами, куда они отправляют детей. Мы рекомендуем воздержаться от посещения секций и каких-то кружков. Но опять же, запрета на посещение нет", - отметила Татьяна Бурдь.