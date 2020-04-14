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Брестский облисполком расширил список номинаций конкурса "Человек года"
14.04.2020 14:43 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский облисполком расширил список номинаций ежегодного конкурса "Человек года Брестчины", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по работе с кадрами и награждений главного управления организационно-кадровой работы облисполкома.
Новации касаются сферы
Всего в списке областного конкурса 16 номинаций. Почетное звание "Человек года Брестчины" присваивается по итогам деятельности за предшествующий год в области промышленности, строительства, экономики и финансов, транспорта и связи, АПК, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, общественной деятельности и информационной политики, в других сферах. Критериями присуждения звания являются значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности, производственные показатели, профессиональные и деловые качества претендентов. В конкурсе участвуют жители региона, которые внесли большой личный вклад в его социально-экономическое развитие, добились высоких достижений в труде, принесли известность области и получили признание общества.
Решение Брестского облисполкома от 31 марта №180 о порядке присвоения почетного звания "Человек года Брестчины" сегодня опубликовано на
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Брестский облисполком расширил список номинаций ежегодного конкурса "Человек года Брестчины", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по работе с кадрами и...
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