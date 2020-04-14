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Брестский облисполком расширил список номинаций конкурса "Человек года"

14.04.2020 14:43 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский облисполком расширил список номинаций ежегодного конкурса "Человек года Брестчины", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по работе с кадрами и награждений главного управления организационно-кадровой работы облисполкома.

Брестский облисполком расширил список номинаций конкурса "Человек года"

Новации касаются сферы МЧС и лесного хозяйства. В новой редакции инструкции о присвоении почетного звания "Человек года Брестчины" уточненные номинации выглядят следующим образом: "в области обеспечения законности и правопорядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, укрепления обороноспособности" и "в области охраны окружающей среды, лесного хозяйства".

Всего в списке областного конкурса 16 номинаций. Почетное звание "Человек года Брестчины" присваивается по итогам деятельности за предшествующий год в области промышленности, строительства, экономики и финансов, транспорта и связи, АПК, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, общественной деятельности и информационной политики, в других сферах. Критериями присуждения звания являются значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности, производственные показатели, профессиональные и деловые качества претендентов. В конкурсе участвуют жители региона, которые внесли большой личный вклад в его социально-экономическое развитие, добились высоких достижений в труде, принесли известность области и получили признание общества.

Решение Брестского облисполкома от 31 марта №180 о порядке присвоения почетного звания "Человек года Брестчины" сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и с завтрашнего дня вступает в силу.

 
 
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  Брестский облисполком расширил список номинаций ежегодного конкурса "Человек года Брестчины", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по работе с кадрами и...
 
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