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В параде к 75-летию Великой Победы примут участие более 180 единиц техники
15.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Продолжается подготовка механизированной колонны к военному параду в ознаменование
Планируется, что в составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники. Общая длина колонны составит около 2 км. Отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники от Вооруженных Сил, парадный расчет легкобронированных автомобилей «Лис» от внутренних войск МВД, парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, представленный 27 новейшими образцами вооружения и военной техники.
В составе расчетов — только лучшие, наиболее подготовленные солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, на конкурсной основе отобранные для участия в параде.
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Продолжается подготовка механизированной колонны к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победысоветского народа в Великой Отечественной войне. В эти...
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