Правозащитница об отчислении студентки МГЛУ: Подлости нужно противостоять

Ее позиция последовательна и недвусмысленна: подлости нужно противостоять, даже небольшими и доступными средствами:





петицию в защиту студентки Елизаветы Прокопчик . Думаю, что это простое действие доступно сейчас каждому, кто находится за компьютером. Это просто для моих друзей, которые больше 25 лет знают, что испортить жизнь молодому человеку с гражданской позицией просто (нас самих били не раз); просто и поколению моей дочери - они уже не маленькие и тоже знают, что подлости нужно сопротивляться, сопротивляться даже малыми и доступными средствами. "Конечно, я подписала. Думаю, что это простое действие доступно сейчас каждому, кто находится за компьютером. Это просто для моих друзей, которые больше 25 лет знают, что испортить жизнь молодому человеку с гражданской позицией просто (нас самих били не раз); просто и поколению моей дочери - они уже не маленькие и тоже знают, что подлости нужно сопротивляться, сопротивляться даже малыми и доступными средствами.





Безнадега, а это самое, как по мне страшное, когда ты ничего не сделал, вообще ни-че-го в ситуации несправедливости. Будет ли Елизавета восстановлена? Не знаю. Но... понимаю, что человек нашел в себе смелость и, несмотря на все другие обстоятельства, сказала то, что считала важным: давайте проявим ответственность и начнем карантин.





Сколько времени потребовалось администрации университета, месяц? Месяц на то, чтобы присмотреться! Не взрослым ли людям – педагогам – следовало показать пример!





Что случилось за 25 лет с людьми, с членами университетского академического сообщества? Им нужны молодые люди, чтобы спрятаться за их спинами! Сначала спрятаться, отдать на растерзание для статистики, а потом, когда уже не страшно, как отреагирует куратор КГБ - ввести дистанционное обучение! Стыдно!





Знаю, что петиция не повлияет напрямую на тех, кто привык быть трусами. Думаю, что петиция поддержит Елизавету и тех молодых людей, которые хотят быть педагогами и частью европейского свободного сообщества. В европейском сообществе не бьют наотмашь за позицию - позицию уважают. А остальные уроки можно выучить (во время эпидемии или после)!"









Елизавета Прокопчик, студентка четвертого курса Минского государственного лингвистического университета, была отчислена за пропущенные занятия (у нее был двухнедельный карантин). Администрация университета не считает это исключение политически мотивированным, но сама студентка с этим не согласна.





По словам Прокопчик, во время пандемии COVID-19 она прекратила посещать занятия в связи с нарушением, по ее мнению, права на защиту жизни и здоровья во время учебного процесса, гарантированного любому студенту в соответствии с действующим Кодексом об образовании Республики Беларусь, а также Правилами внутреннего распорядка МГЛУ. Пропуск занятий стал поводом для вынесения ей взыскания, а затем и исключения из МГЛУ.