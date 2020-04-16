Планируемые места установки датчиков контроля скорости

Источник материала: Виртуальный Брест

С 17 по 18 апреля в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Бресте на улицах: Пионерская (район дома №50) и проспект Машерова (район дома №67), а также с 17 по 20 апреля в промежуток времени с 07:00 до 23:00 на путепроводе Варшавского шоссе будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дорог ограничена 60 км/ч.





Кроме этого, с 17 по 18 апреля в промежуток времени с 13:00 до 01:00 МДКС будут установлены в Барановичах на улице Тельмана (район дома №82). Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 60 км/ч.

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.