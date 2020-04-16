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Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам амнистии осужденных за незаконный оборот наркотиков
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси проводит совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Проект Закона об амнистии приурочен к 75-летию Великой Победы и подготовлен по поручению Главы государства. Расширен перечень категорий, которые подпадают под акт гуманизма. В частности, для осужденных за коррупцию предлагается на год сократить срок отбывания наказания. Такое же послабление предлагается и для несовершеннолетних распространителей наркотиков в составе организованной группы. В свое время в Беларуси были приняты жесткие меры по противодействию наркотической угрозе, необходимо было сбить спайсовую волну. И это удалось сделать. Один из ключевых вопросов нынешнего совещания – возможность помилования тех, кто оступился, связался с наркотиками впервые, осознал ошибку.
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Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам амнистии осужденных за незаконный оборот наркотиков
Президент Беларуси проводит совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Проект Закона...
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