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Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам амнистии осужденных за незаконный оборот наркотиков

16.04.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам амнистии осужденных за незаконный оборот наркотиков

Президент Беларуси проводит совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Проект Закона об амнистии приурочен к 75-летию Великой Победы и подготовлен по поручению Главы государства. Расширен перечень категорий, которые подпадают под акт гуманизма. В частности, для осужденных за коррупцию предлагается на год сократить срок отбывания наказания. Такое же послабление предлагается и для несовершеннолетних распространителей наркотиков в составе организованной группы. В свое время в Беларуси были приняты жесткие меры по противодействию наркотической угрозе, необходимо было сбить спайсовую волну. И это удалось сделать. Один из ключевых вопросов нынешнего совещания – возможность помилования тех, кто оступился, связался с наркотиками впервые, осознал ошибку. 

 

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Президент Беларуси проводит совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.  Проект Закона...
 
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