Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам амнистии осужденных за незаконный оборот наркотиков

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси проводит совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Проект Закона об амнистии приурочен к 75-летию Великой Победы и подготовлен по поручению Главы государства. Расширен перечень категорий, которые подпадают под акт гуманизма. В частности, для осужденных за коррупцию предлагается на год сократить срок отбывания наказания. Такое же послабление предлагается и для несовершеннолетних распространителей наркотиков в составе организованной группы. В свое время в Беларуси были приняты жесткие меры по противодействию наркотической угрозе, необходимо было сбить спайсовую волну. И это удалось сделать. Один из ключевых вопросов нынешнего совещания – возможность помилования тех, кто оступился, связался с наркотиками впервые, осознал ошибку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram