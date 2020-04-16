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Совмин разрешил организациям и ИП не начислять амортизацию в 2020 году
16.04.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: twitter.com
Согласно постановлению, организации и ИП вправе принять решение о неначислении амортизации с 1 января по 31 декабря по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности.
Постановление правительства 229 от 15 апреля принято в целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации.
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Согласно постановлению, организации и ИП вправе принять решение о неначислении амортизации с 1 января по 31 декабря по всем или отдельным объектам основных средств...
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