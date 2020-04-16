Совмин разрешил организациям и ИП не начислять амортизацию в 2020 году

Источник материала: Ежедневник

фото: twitter.com

Согласно постановлению, организации и ИП вправе принять решение о неначислении амортизации с 1 января по 31 декабря по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности.

Постановление правительства 229 от 15 апреля принято в целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации.



Документом установлено, что организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о неначислении амортизации с 1 января по 31 декабря 2020 г. по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности.



При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования указанных объектов основных средств и нематериальных активов продлеваются на срок, в котором начисление амортизации не производилось.



Организации, имущество которых находится в государственной собственности, доли (акции) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь и административно-территориальным единицам, уведомляют республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, другие госорганы и госорганизации, местные исполнительные и распорядительные органы в трехдневный срок о принятии решения.



Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.