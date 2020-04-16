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Как механизированная колонна готовится к параду 9 Мая

16.04.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не так давно мы Минске покажут 185 единиц техники, колонна растянется на 2 км">рассказывали, что в Минске продолжается подготовка в проведению парада 9 Мая. В частности, по информации Министерства обороны, планируется, что в составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники. Теперь на YouTube-канале "ВоенТВ" появился видеоролик, где показано, как механизированная колонна готовится к параду.

Как сообщили ранее в Минобороны, отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники от Вооруженных сил. В составе расчетов — только лучшие, наиболее подготовленные солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, отобранные на конкурсной основе.

Общая длина колонны составит около двух километров.

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ВОЗ во время визита в Беларусь рекомендовала запретить массовые мероприятия. В правительство, парламент и Администрацию президента отправили петицию с требованием отмены военного парада 9 Мая. Ее подписали 2,5 тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Общая длина колонны составит около двух километров.
 
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