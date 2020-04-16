Чемпионат Беларуси по футболу: стартует пятый тур

Источник материала: ОНТ

Стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. В игровой программе четверга два матча.

«Энергетик»-БГУ на своём поле примет «Городею». А позже начнется встреча «Динамо-Минск» – «Неман». Турнирную таблицу возглавляют «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ», у команд по 9 очков. А вот минское «Динамо» выступает крайне неудачно: в четырёх матчах команда Сергея Гуренко одержала всего одну победу и занимает лишь 14-е место. В субботу в Борисове пройдёт центральный матч тура. БАТЭ примет жодинское «Торпедо-БелАЗ».

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