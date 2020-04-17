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Мало того, что пылевые бури не дают спокою, так ещё и население "балуется" палами

17.04.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционно апрель – жаркий не только в буквальном смысле этого слова, но и жаркий потому, что владельцы домов, приусадебных и дачных участков наводят порядок на своих территориях. Прошлогодняя трава, мусор, листва и высохшие многолетние цветы – одним словом, всё то, на чём может остановить свой взгляд практичный хозяин, – подлежит уборке или компостированию. Не секрет, что нередко хозяева выбирают более простой способ – такой, как сжигание.

Мало того, что пылевые бури не дают спокою, так ещё и население "балуется" палами

Сделать идеальный порядок, чтобы были довольны не только его затеявшие, но и спасатели и проживающие рядом соседи, вполне возможно. Для этого необходимо не много ни мало запаситесь такими атрибутами, как терпение, грабли и знания. Такая грамотная формула может предупредить трагедии, имущественные потери, порчу природных ресурсов.

Спасатели ежедневно осуществляют рейды и контролируют ситуацию в микрорайонах Козловичи, Речица, Варшавское шоссе, Плоска, Вычулки, Красный двор, Плоска, Мощенка, Березовка, Дубровка, Катин бор, Гершоны, Митьки, Бернады, Вычулки, Задворцы, Ковалево, Вулька, Восток и др.

Мало того, что пылевые бури не дают спокою, так ещё и население "балуется" палами

Удовлетворительная ситуация наблюдается не везде. Не пугают граждан серьезные денежные штрафы, предусмотренные за нарушения, связанные с палами и сжиганием травы и мусора. Многие брестчане продолжают легкомысленно относиться к данному вопросу: рейды спасателей лишний раз свидетельствуют об этом.

Ежегодно палы наносят огромный ущерб выжигая сухую растительность, от высокой температуры уничтожается плодородный слой почвы, гибнут насекомые и животные.

Не лишним будет напомнить, что за выжигание сухой растительности либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

Напоминаем: Разведение костров допускается на придомовой территории на не менее 10 метров от зданий и сооружений. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, на протяжении всего времени нужно внимательно следить за огнем. Для поджигания использовать только традиционные методы. Запаситесь водой или огнетушителем, чтобы безопасно завершить эту важную процедуру. Убедитесь, что костер полностью потушен, когда закончили.

 
 
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  Традиционно апрель – жаркий не только в буквальном смысле этого слова, но и жаркий потому, что владельцы домов, приусадебных и дачных участков наводят порядок...
 
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