Акция по благоустройству прошла в Ленинском районе г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

16 апреля 2020 года в рамках акции «#ЗаДело» по инициативе активистов первичной организации ОО «БРСМ» УО «Брестский торгово-технологический колледж» совместно с БРСМ Ленинского района г. Бреста было организовано наведение порядка на территории Брестской крепости – священном месте, символе мужества и героизма ее защитников в 1941 году.





Акция проходит в рамках реализации плана подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.





Активисты с энтузиазмом убрали опавшие листья, мусор, сухие ветки и траву.





Ленинский районный комитет ОО «БРСМ» благодарит ребят за проявленную инициативу и добросовестную работу в память о героях Великой Отечественной войны.





Работы по благоустройству Ленинского района г. Бреста продолжаются.