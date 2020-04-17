ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Акция по благоустройству прошла в Ленинском районе г. Бреста

17.04.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

16 апреля 2020 года в рамках акции «#ЗаДело» по инициативе активистов первичной организации ОО «БРСМ» УО «Брестский торгово-технологический колледж» совместно с БРСМ Ленинского района г. Бреста было организовано наведение порядка на территории Брестской крепости – священном месте, символе мужества и героизма ее защитников в 1941 году.

Акция по благоустройству прошла в Ленинском районе г. Бреста

Акция проходит в рамках реализации плана подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Акция по благоустройству прошла в Ленинском районе г. Бреста

Активисты с энтузиазмом убрали опавшие листья, мусор, сухие ветки и траву.

Акция по благоустройству прошла в Ленинском районе г. Бреста

Ленинский районный комитет ОО «БРСМ» благодарит ребят за проявленную инициативу и добросовестную работу в память о героях Великой Отечественной войны.

Акция по благоустройству прошла в Ленинском районе г. Бреста

Работы по благоустройству Ленинского района г. Бреста продолжаются.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  16 апреля 2020 года в рамках акции «#ЗаДело» по инициативе активистов первичной организации ОО «БРСМ» УО «Брестский торгово-технологический колледж» совместно с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси зарегистрировано около 30,5 тыс. контактов первого уровня по COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика