|
Акция по благоустройству прошла в Ленинском районе г. Бреста
17.04.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
16 апреля 2020 года в рамках акции «#ЗаДело» по инициативе активистов первичной организации ОО «БРСМ» УО «Брестский торгово-технологический колледж» совместно с
Акция проходит в рамках реализации плана подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Активисты с энтузиазмом убрали опавшие листья, мусор, сухие ветки и траву.
Ленинский районный комитет ОО «БРСМ» благодарит ребят за проявленную инициативу и добросовестную работу в память о героях Великой Отечественной войны.
Работы по благоустройству Ленинского района г. Бреста продолжаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля 2020 года в рамках акции «#ЗаДело» по инициативе активистов первичной организации ОО «БРСМ» УО «Брестский торгово-технологический колледж» совместно с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)