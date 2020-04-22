Нам дорога история нашей Родины





22 апреля 2020 года – 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Имя гениального мыслителя, революционера, основателя Коммунистической партии и Советского государства В.И.Ленина навсегда вошло в историю. Стало символом борьбы трудовых масс за социальное освобождение, прогресс, за мир во всем мире.

Нам дорога история нашей страны, ее уникальность, а также память о Ленине, который открыл новую страницу биографии человечества, соединил научную теорию с широкой социальной практикой. Для миллионов людей на всей планете его имя стало символом непреклонной борьбы за освобождение от эксплуатации. С именем Ленина связаны и все последующие выдающиеся достижения и победы многонационального советского народа. Знамя Ленина вдохновляло на трудовые подвиги героев первых пятилеток. Ленинский пример жизни и деятельности — образец для нас.

Имя и дело Ленина переживут века, ибо идеалы, которым он отдал себя без остатка, – это вечные идеалы человечества: совесть, справедливость, забота о человеке труда.

Знакомство моего поколения с именем Владимира Ильича началось в раннем детстве, с первого класса. Нас торжественно принимали в октябрята, мы с гордостью носили звездочку с изображением Ильича. На всю жизнь запомнился день, когда нас торжественно, 22 апреля, на центральной площади города, принимали в пионеры. Мы давали клятву свято хранить заветы Ильича. Участвовали активно в школьных и городских мероприятиях, мы были «тимуровцами». С большим интересом читали книги о Ленине, о пионерах-героях, смотрели фильмы. И это было здорово.

Сегодня по-разному оценивают роль этой личности в истории, но при этом В.И.Ленин известен всему миру как великий философ, талантливый организатор широких народных масс.

В год ленинского юбилея наш народ отмечает еще одну знаменательную дату – 75- летие Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Память о Великой Отечественной войне незыблема и свята. Ведь и в смертный бой советские люди шли и за те вечные идеалы правды и справедливости, о которых мечтал Владимир Ильич. В преддверии праздника Победы, нашим дорогим ветеранам войны самые искренние поздравления , самые сердечные пожелания здоровья , долголетия.

Советское прошлое не исчезло из нашего сознания. Тем более, ныне. Большинство людей страны как почитало Ленина, так и почитает.

Светлана ЧЕРВОНЕНКО, член Смолевичской районной организации Компартии Беларуси,

Фото Л.СУДНИКОВИЧ.