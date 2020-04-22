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Более 10 тыс. человек за минувшие сутки проверено на соблюдение режима самоизоляции

22.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Более 10 тыс. человек проверено за минувшие сутки на соблюдение режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 10 тыс. человек за минувшие сутки проверено на соблюдение режима самоизоляции

«За истекшие сутки сотрудниками милиции совместно с представителями эпидемиологических служб проверено 10 432 человека, которые находятся на самоизоляции. Из них 530 граждан отсутствовали на момент проверки по месту своего проживания (пребывания), но были установлены причины, по которым их там не было. То есть это люди, которые далеко не ушли от того места, где должны быть», — сказала Ольга Чемоданова. Она добавила, что местонахождение 29 граждан ни на момент проверки, ни в последующем не установили.

На сегодня в отношении тех, кто нарушил требования по самоизоляции, составлено более 200 административных протоколов.

«В первую очередь мы рассчитываем, что наши граждане сами заинтересованы в том, чтобы выполнять требования самоизоляции. Ведь основная цель не в том, чтобы составить определенное количество административных протоколов и тем самым заставить человека находиться в самоизоляции. Мы рассчитываем на самосознание каждого человека, на понимание той проблемы, которая есть, и беспрекословное выполнение требований», — отметила начальник управления.

Вместе с тем есть случаи, когда гражданин, который должен находиться в самоизоляции, уехал в другой город. «Безусловно, это не будет оставлено без внимания», — подчеркнула Ольга Чемоданова. Человека привлекут к административной ответственности по ст.23.4 КоАП, которая предусматривает штраф до 50 БВ.

На самоизоляции находятся те люди, которые могут представлять опасность для окружающих, добавила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан. Это заболевшие, оставшиеся на дому, контакты первого уровня (им выдается больничный лист для медицинского наблюдения), а также контакты второго уровня, которые имеют признаки острого респираторного заболевания. «Они не должны нарушать режим самоизоляции, потому что являются потенциальными источниками инфекции», — отметила заместитель начальника.

Белта

 
 
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Более 10 тыс. человек проверено за минувшие сутки на соблюдение режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей -...
 
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