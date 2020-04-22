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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контрабандные сигареты в тягаче белоруса нашла литовская таможня Этот тот случай, что даже если грузовик без полуприцепа, это вовсе не значит, что он не перевозит левый груз. Задержали машину на автодорожном посту в Панемуне....

Этот тот случай, что даже если грузовик без полуприцепа, это вовсе не значит, что он не перевозит левый груз. Задержали машину на автодорожном посту в Панемуне. Стоимость незаконного груза - более 4000 евро. По данным ведомства, 32-летний белорус устно заявил таможенникам, что не перевозит запрещенные товары. Но у местных стражей возникли подозрения. Грузовик тщательно досмотрели, и в моторном отсеке нашлись 1250 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизами. Табак был упакован в три черных пластиковых пакета. В итоге дальнобойщику может грозить штраф минимум 3500, максимум 6000 евро, плюс конфискация сигарет и автомобиля.