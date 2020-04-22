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Брест присоединился к акции "Во славу общей Победы"
22.04.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Торжественный митинг-реквием в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" завершил сегодня областной этап республиканской патриотической акции "Во славу общей Победы", передает корреспондент БЕЛТА.
Брест последним из 19 административных территорий области принял эстафету акции, которая началась в сентябре прошлого года. За это время во всех городах и районах прошли торжественные мероприятия с широким участием представителей органов местной власти, общественности. Всего в области насчитывается 929 мест воинской славы и гибели мирного населения. Со всех них была взята земля и помещена в специальные капсулы, которые переданы на временное хранение в Брестскую крепость. Сегодня к ним добавилась и капсула с землей из 24 воинских захоронений Бреста.
Председатель горисполкома Александр
Благодарность инициаторам акции выразила председатель городского Совета ветеранов Мария Гладун. Она поздравила всех с наступающим праздником - Днем Победы. Сейчас в Бресте проживают 165 ветеранов войны, и многие из них еще в строю. "Мы 75 лет счастливо, мирно живем в миролюбивой стране. Наши отцы ковали Победу. В нее вложили все свои силы, жизни не только участники боевых действий, но и те, кто работал в тылу на военных заводах, участники партизанского движения, жители блокадного Ленинграда, те, кто выжил в фашистских концлагерях и тюрьмах. Мы должны это помнить", - подчеркнула руководитель ветеранской организации.
Участники митинга-реквиема возложили цветы к Вечному огню мемориала, минутой молчания почтили память защитников легендарной цитадели. Воины-десантники и представители
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Торжественный митинг-реквием в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" завершил сегодня областной этап республиканской патриотической акции "Во...
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