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Большие выходные, потом опять большие выходные. Как будем работать и отдыхать в конце апреля и начале мая
22.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Как будем отдыхать в ближайшие недели? Чтобы вы не запутались с выходными, SlutskGorod напоминает утверждённый Совмином
Итак, с ближайшей субботы, 25 апреля, нас ждут четырёхдневные выходные. Понедельник, 27 апреля, мы уже отработали в начале месяца, а на 28 апреля в этом году приходится официальный выходной - Радуница.
В следующую среду, 29 апреля, начнётся самая короткая - двухдневная - рабочая неделя. Поработаем в среду-четверг, а там и 1 Мая - Праздник труда в этом году выпадает на пятницу. Дальше следуют два «законных» выходных дня, суббота и воскресенье.
И на этом переносы в 2020 году закончатся. Только 3 июля выпадет на пятницу, «слившись» с субботой и воскресеньем, и аналогично - католическое Рождество 25 декабря. 7 ноября в этом году выпадет на субботу и дополнительного выходного белорусам не подарит.
Фото: Александр Прокопович. Инфографика: Владислав Слуцкий
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Большие выходные, потом опять большие выходные. Как будем работать и отдыхать в конце апреля и начале мая
Как будем отдыхать в ближайшие недели? Чтобы вы не запутались с выходными, SlutskGorod напоминает утверждённый Совмином график переноса рабочих дней на текущий год.
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