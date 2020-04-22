ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Большие выходные, потом опять большие выходные. Как будем работать и отдыхать в конце апреля и начале мая

22.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Большие выходные, потом опять большие выходные. Как будем работать и отдыхать в конце апреля и начале мая

Как будем отдыхать в ближайшие недели? Чтобы вы не запутались с выходными, SlutskGorod напоминает утверждённый Совмином график переноса рабочих дней на текущий год.

Итак, с ближайшей субботы, 25 апреля, нас ждут четырёхдневные выходные. Понедельник, 27 апреля, мы уже отработали в начале месяца, а на 28 апреля в этом году приходится официальный выходной - Радуница.

Как будут работать учреждения здравоохранения и курсировать транспорт в эти дни, пока официально не сообщалось.

В следующую среду, 29 апреля, начнётся самая короткая - двухдневная - рабочая неделя. Поработаем в среду-четверг, а там и 1 Мая - Праздник труда в этом году выпадает на пятницу. Дальше следуют два «законных» выходных дня, суббота и воскресенье.

Большие выходные, потом опять большие выходные. Как будем работать и отдыхать в конце апреля и начале мая

И на этом переносы в 2020 году закончатся. Только 3 июля выпадет на пятницу, «слившись» с субботой и воскресеньем, и аналогично - католическое Рождество 25 декабря. 7 ноября в этом году выпадет на субботу и дополнительного выходного белорусам не подарит.


Slutsk-Gorod.by

Фото: Александр Прокопович. Инфографика: Владислав Слуцкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как будем отдыхать в ближайшие недели? Чтобы вы не запутались с выходными, SlutskGorod напоминает утверждённый Совмином график переноса рабочих дней на текущий год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брест присоединился к акции "Во славу общей Победы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика