Большие выходные, потом опять большие выходные. Как будем работать и отдыхать в конце апреля и начале мая

Источник материала: Слуцк Город





Как будем отдыхать в ближайшие недели? Чтобы вы не запутались с выходными, SlutskGorod напоминает утверждённый Совмином график переноса рабочих дней на текущий год.

Итак, с ближайшей субботы, 25 апреля, нас ждут четырёхдневные выходные. Понедельник, 27 апреля, мы уже отработали в начале месяца, а на 28 апреля в этом году приходится официальный выходной - Радуница.

Как будут работать учреждения здравоохранения и курсировать транспорт в эти дни, пока официально не сообщалось.

В следующую среду, 29 апреля, начнётся самая короткая - двухдневная - рабочая неделя. Поработаем в среду-четверг, а там и 1 Мая - Праздник труда в этом году выпадает на пятницу. Дальше следуют два «законных» выходных дня, суббота и воскресенье.





И на этом переносы в 2020 году закончатся. Только 3 июля выпадет на пятницу, «слившись» с субботой и воскресеньем, и аналогично - католическое Рождество 25 декабря. 7 ноября в этом году выпадет на субботу и дополнительного выходного белорусам не подарит.



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