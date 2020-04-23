ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки

23.04.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение, сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки

"Для снижения негативного воздействия пластиковой упаковки и ее отходов на окружающую среду Минприроды проводит целенаправленную работу по ограничению использования такой упаковки с замещением ее на экологически безопасную, в том числе из стекла и бумаги", - сказал Вадим Демко.

Постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. В объектах торговли предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков (минеральной и питьевой воды) в стеклянной таре, бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги. При этом минимизировано количество разновидностей пластиковых пакетов и посуды из пластика.

Госорганы и организации разрабатывают отраслевые планы по переходу на использование экологически безопасных видов упаковки и формируют перечень отечественных производителей такой упаковки.

Постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №797 с 1 января 2021 года вводится запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило перечень такой посуды - это палочки для размешивания напитков, стаканы и чашки, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

"На постоянной основе ведется информационная работа с населением, освещение в СМИ вопросов раздельного сбора твердых коммунальных отходов и использования вторичных материальных ресурсов, популяризация экологически безопасной упаковки, а также постепенный отказ от использования полимерной упаковки", - отметил Вадим Демко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение, сообщил начальник управления регулирования обращения с...
 
Новости дня
Новости разные
 
БГК имени Мешкова обыграл «Машеку» в матче чемпионата Беларуси по гандболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика