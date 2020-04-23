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Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение, сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.





"Для снижения негативного воздействия пластиковой упаковки и ее отходов на окружающую среду Минприроды проводит целенаправленную работу по ограничению использования такой упаковки с замещением ее на экологически безопасную, в том числе из стекла и бумаги", - сказал Вадим Демко.

Постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. В объектах торговли предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков (минеральной и питьевой воды) в стеклянной таре, бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги. При этом минимизировано количество разновидностей пластиковых пакетов и посуды из пластика.

Госорганы и организации разрабатывают отраслевые планы по переходу на использование экологически безопасных видов упаковки и формируют перечень отечественных производителей такой упаковки.

Постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №797 с 1 января 2021 года вводится запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило перечень такой посуды - это палочки для размешивания напитков, стаканы и чашки, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

"На постоянной основе ведется информационная работа с населением, освещение в СМИ вопросов раздельного сбора твердых коммунальных отходов и использования вторичных материальных ресурсов, популяризация экологически безопасной упаковки, а также постепенный отказ от использования полимерной упаковки", - отметил Вадим Демко.