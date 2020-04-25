Субботник в Бресте начался в пятницу. Начали с наведения порядка на территории Парка Мира

Источник материала: Виртуальный Брест

24 апреля 2020 года, в рамках акции «#ЗаДело» работники Московской районной организации ОО «БРСМ» и Молодежный отряд охраны правопорядка «РУХ» при Московском РК ОО «БРСМ» присоединились к ГУО «Средняя школа № 24 г. Бреста» в наведении порядка на территории Парка Мира.





Участники акции убирали опавшие листья, мусор, сухие ветки и траву, подмели дорожки. Ребята потрудились на славу, чтобы каждому посетителю Парка Мира было приятно отдыхать в этом прекрасном месте.





Молодежь Бреста напоминает, что каждый из нас может внести свой вклад в наведении порядка в городе, сделать его ещё красивее и чище. Если каждый уже сегодня внесет пусть самую маленькую лепту в улучшение нашего города, то уже завтра он станет гораздо лучше!



























