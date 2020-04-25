ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

25.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Для многих людей слово «магнолия» ассоциируется с югом и теплом. Увидев однажды эти экзотические растения с ароматными цветками белого, розового, фиолетового, пурпурного, желтого цвета, уже никогда ни с чем их не спутаешь. Полюбоваться замечательными цветущими деревьями можно и в брестском парке культуры и отдыха.

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

Первые магнолии росли еще в эпоху динозавров, появились на земле в меловом периоде, около 140 миллионов лет назад и стоят у истоков происхождения цветущих растений.

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

Шарль Плюмье назвал род этих растений в честь французского ботаника Пьера Маньоля в 1703 году. В русском языке сначала использовалось название «маньолия», но потом трансформировалось в современное звучание. Известный исследователь магнолий К. Льюис назвал эти растения «аристократами растительного мира».

В Европе магнолия появилась на рубеже XVII – XVIII веков. Декоративное растение так понравилось европейцам, что вызвало настоящий бум – так называемую «магнолиевую лихорадку». Редкие и дорогие виды садоводы даже воровали друг у друга.

В брестском парке культуры и отдыха растут и радуют глаз 15 магнолий – древовидных и кустарниковых. Например, магнолия обратнояйцевидная. Обнаружена и впервые описана в 1794 году. Это реликтовое растение произрастало на Земле около 140 миллионов лет назад. В китайской и японской медицине магнолию используют как болеутоляющее, жаропонижающее и тонизирующее средство, а ее древесину – для изготовления ножен и рукоятей для японских мечей.

– «Поселились» у нас и такие редкие деревья как павловния, катальпа, которая цветет большими белыми гроздьями с ароматными цветами-колокольчиками и др., – рассказала Zarya.by инженер садово-паркового хозяйства брестского парка культуры и отдыха Наталья Куприянчик. – Также у нас посажено много пихт, сосен, туй, есть секвойи, в достаточном количестве растут листопадные деревья.

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

На предприятии Наталья Федоровна работает десять лет и за этот период она высадила две тысячи деревьев. В среднем в парке насчитывается около семи тысяч деревьев.

Насладиться здесь можно не только цветением магнолий, но, к примеру, и багряником японским. По данным полеонтологов, несколько десятков миллионов лет назад, в третичном периоде, леса из багряников были широко распространены на Земле. На родине это крупное дерево обычно растет в несколько стволов и может достичь высоты 45 метров. Растение вспыхивает яркой палитрой красок и привлекает своим ароматом: пахнет карамелью и пряниками.

Наталья Куприянчик отметила, что в парке есть и растения-долгожители. Одно из них – гинкго двулопастный. Известно много деревьев гинкго, возраст которых превышает более 3 тысяч лет, украшающих парки китайских императоров. До сих пор в Китае, Японии, Корее гинкго считается символом стойкости и долголетия, его называют «дерево-старейшина», «хромовое дерево», «дерево молодости». Отдельные экземпляры гинкго пережили даже бомбардировку Хиросимы. За целебные свойства этого дерева тибетские монахи называют его «фармакологической фабрикой».

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

Еще один пример – тюльпанные деревья (лира Орфея), родом которые из Северной Америки. За внешнее сходство листьев дерева с лирой легендарного певца Орфея, а его цветков – с тюльпаном, это дерево получило название лириодендрон тюльпановый. Типичные для тюльпанного дерева листья были обнаружены в ископаемых отложениях мелового периода, возраст которых составляет 100 миллионов лет. Растение – долгожитель, доживает до 550 лет. Считается национальным символом американских штатов Индиана, Кентукки, Теннеси.

– В марте этого года в парке мы высадили 50 дубов, 20 рябин, 70 туй смаргд. Стараемся, чтобы парк был красивым. Осенью хотелось бы на некоторых клумбах высадить лекарственные растения, поставить рядом таблички с их описанием. Есть задумка сделать клумбу с пряными травами, – поделилась Наталья Куприянчик.

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Для многих людей слово «магнолия» ассоциируется с югом и теплом. Увидев однажды эти экзотические растения с ароматными цветками белого, розового, фиолетового,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей – Минобразования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика