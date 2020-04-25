В парке Бреста цветет магнолия. Приходите насладиться!

Источник материала: Виртуальный Брест

Для многих людей слово «магнолия» ассоциируется с югом и теплом. Увидев однажды эти экзотические растения с ароматными цветками белого, розового, фиолетового, пурпурного, желтого цвета, уже никогда ни с чем их не спутаешь. Полюбоваться замечательными цветущими деревьями можно и в брестском парке культуры и отдыха.





Первые магнолии росли еще в эпоху динозавров, появились на земле в меловом периоде, около 140 миллионов лет назад и стоят у истоков происхождения цветущих растений.





Шарль Плюмье назвал род этих растений в честь французского ботаника Пьера Маньоля в 1703 году. В русском языке сначала использовалось название «маньолия», но потом трансформировалось в современное звучание. Известный исследователь магнолий К. Льюис назвал эти растения «аристократами растительного мира».

В Европе магнолия появилась на рубеже XVII – XVIII веков. Декоративное растение так понравилось европейцам, что вызвало настоящий бум – так называемую «магнолиевую лихорадку». Редкие и дорогие виды садоводы даже воровали друг у друга.

В брестском парке культуры и отдыха растут и радуют глаз 15 магнолий – древовидных и кустарниковых. Например, магнолия обратнояйцевидная. Обнаружена и впервые описана в 1794 году. Это реликтовое растение произрастало на Земле около 140 миллионов лет назад. В китайской и японской медицине магнолию используют как болеутоляющее, жаропонижающее и тонизирующее средство, а ее древесину – для изготовления ножен и рукоятей для японских мечей.

– «Поселились» у нас и такие редкие деревья как павловния, катальпа, которая цветет большими белыми гроздьями с ароматными цветами-колокольчиками и др., – рассказала Zarya.by инженер садово-паркового хозяйства брестского парка культуры и отдыха Наталья Куприянчик. – Также у нас посажено много пихт, сосен, туй, есть секвойи, в достаточном количестве растут листопадные деревья.





На предприятии Наталья Федоровна работает десять лет и за этот период она высадила две тысячи деревьев. В среднем в парке насчитывается около семи тысяч деревьев.

Насладиться здесь можно не только цветением магнолий, но, к примеру, и багряником японским. По данным полеонтологов, несколько десятков миллионов лет назад, в третичном периоде, леса из багряников были широко распространены на Земле. На родине это крупное дерево обычно растет в несколько стволов и может достичь высоты 45 метров. Растение вспыхивает яркой палитрой красок и привлекает своим ароматом: пахнет карамелью и пряниками.

Наталья Куприянчик отметила, что в парке есть и растения-долгожители. Одно из них – гинкго двулопастный. Известно много деревьев гинкго, возраст которых превышает более 3 тысяч лет, украшающих парки китайских императоров. До сих пор в Китае, Японии, Корее гинкго считается символом стойкости и долголетия, его называют «дерево-старейшина», «хромовое дерево», «дерево молодости». Отдельные экземпляры гинкго пережили даже бомбардировку Хиросимы. За целебные свойства этого дерева тибетские монахи называют его «фармакологической фабрикой».





Еще один пример – тюльпанные деревья (лира Орфея), родом которые из Северной Америки. За внешнее сходство листьев дерева с лирой легендарного певца Орфея, а его цветков – с тюльпаном, это дерево получило название лириодендрон тюльпановый. Типичные для тюльпанного дерева листья были обнаружены в ископаемых отложениях мелового периода, возраст которых составляет 100 миллионов лет. Растение – долгожитель, доживает до 550 лет. Считается национальным символом американских штатов Индиана, Кентукки, Теннеси.

– В марте этого года в парке мы высадили 50 дубов, 20 рябин, 70 туй смаргд. Стараемся, чтобы парк был красивым. Осенью хотелось бы на некоторых клумбах высадить лекарственные растения, поставить рядом таблички с их описанием. Есть задумка сделать клумбу с пряными травами, – поделилась Наталья Куприянчик.























