БРСМ Ленинского района г.Бреста отчитался о проведении субботника

Источник материала: Виртуальный Брест

25 апреля 2020г, в рамках республиканского субботника, в ГУО "Средняя школа 5 г. Бреста" прошло традиционное для для активистов ОО "БРСМ" мероприятие: посадка аллеи выпускников, в которой приняли участие выпускники 11 класса, учителя-ветераны труда, учителя- биологи и администрация школы.





Совместно с администрацией Ленинского района г. Бреста, а также активистами УО "Брестский государственный торгово-технологический колледж" убрали территорию МК "Брестская крепость-герой" от веток, тем самым сделав ее территорию немного чище и краше.





БРСМ Ленинского района г.Бреста благодарит руководство торгово-технологического колледжа за предоставленную помощь в организации уборки. Только вместе мы сможем сделать мир лучше.





Совместно с активистами УО "Брестский государственный торгово-технологический колледж", полили аллею, состоящую из кленов, берёз, лип, которая была посажена в прошлом году предприятиями, предприятиями, а также администрацией Ленинского района г. Бреста на территории МК" Брестская крепость-герой".