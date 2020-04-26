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БРСМ Ленинского района г.Бреста отчитался о проведении субботника

26.04.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25 апреля 2020г, в рамках республиканского субботника, в ГУО "Средняя школа 5 г. Бреста" прошло традиционное для для активистов ОО "БРСМ" мероприятие: посадка аллеи выпускников, в которой приняли участие выпускники 11 класса, учителя-ветераны труда, учителя- биологи и администрация школы.

БРСМ Ленинского района г.Бреста отчитался о проведении субботника

Совместно с администрацией Ленинского района г. Бреста, а также активистами УО "Брестский государственный торгово-технологический колледж" убрали территорию МК "Брестская крепость-герой" от веток, тем самым сделав ее территорию немного чище и краше.

БРСМ Ленинского района г.Бреста отчитался о проведении субботника

БРСМ Ленинского района г.Бреста благодарит руководство торгово-технологического колледжа за предоставленную помощь в организации уборки. Только вместе мы сможем сделать мир лучше.

БРСМ Ленинского района г.Бреста отчитался о проведении субботника

Совместно с активистами УО "Брестский государственный торгово-технологический колледж", полили аллею, состоящую из кленов, берёз, лип, которая была посажена в прошлом году предприятиями, предприятиями, а также администрацией Ленинского района г. Бреста на территории МК" Брестская крепость-герой".

 
Теги: Брест
 
 
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  25 апреля 2020г, в рамках республиканского субботника, в ГУО "Средняя школа 5 г. Бреста" прошло традиционное для для активистов ОО "БРСМ" мероприятие: посадка аллеи...
 
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