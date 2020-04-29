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Под Могилёвом Mazda насмерть сбила косулю

29.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Могилевом косуля влетела в салон автомобиля.  

По информации МВД, авария произошла днем 27 апреля около деревни Николаевка-3. За рулем Mazda находился 34-летний водитель. Он совершил наезд на косулю. Животное погибло.  

Мужчина не стал уезжать с места ДТП и сам обратился в правоохранительные органы.  

Под Могилёвом Mazda насмерть сбила косулю
Фото: МВД  

В результате аварии 36-летний пассажир автомобиля был доставлен в медучреждение. Mazda получила технические повреждения.  

В середине января в Могилевском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку (читать далее).  

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Под Могилевом косуля влетела в салон автомобиля.   По информации МВД, авария произошла днем 27 апреля около деревни Николаевка-3. За рулем Mazda...
 
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