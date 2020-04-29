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Под Могилёвом Mazda насмерть сбила косулю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Могилевом косуля влетела в салон автомобиля.
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Мужчина не стал уезжать с места ДТП и сам обратился в правоохранительные органы.
В результате аварии 36-летний пассажир автомобиля был доставлен в медучреждение. Mazda получила технические повреждения.
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Новости Беларуси. Под Могилевом косуля влетела в салон автомобиля. По информации МВД, авария произошла днем 27 апреля около деревни Николаевка-3. За рулем Mazda...
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