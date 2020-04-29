Под Могилёвом Mazda насмерть сбила косулю

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Могилевом косуля влетела в салон автомобиля.

По информации МВД, авария произошла днем 27 апреля около деревни Николаевка-3. За рулем Mazda находился 34-летний водитель. Он совершил наезд на косулю. Животное погибло.

Мужчина не стал уезжать с места ДТП и сам обратился в правоохранительные органы.



Фото: МВД

В результате аварии 36-летний пассажир автомобиля был доставлен в медучреждение. Mazda получила технические повреждения.