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Планы по постепенному выходу из карантина публикуют европейские государства

29.04.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Планы по постепенному выходу из карантина публикуют европейские государства

Планы по постепенному выходу из карантина публикуют европейские государства. Национальное собрание Франции одобрило правительственные меры, затем мнение выскажет сенат.

Документ предполагает отмену одних ограничений с 11 мая, других - в начале июня. Поэтапный план подготовили и власти Испании. Он рассчитан до конца июня. С 4 мая разрешат открыть рестораны, но при условии продажи еды на вынос. Позже откроются небольшие магазины, отели, а также террасы баров и кафе. Готовятся к возвращению к нормальной жизни и в Греции. С 1 июня Афины предполагают вновь открыть общепит и отели. Португалия намерена отменить чрезвычайное положение 2 мая. Но власти предупредили, что соблюдение мер предосторожности по-прежнему необходимо, параллельно власти будут работать над восстановлением экономики. 

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Планы по постепенному выходу из карантина публикуют европейские государства. Национальное собрание Франции одобрило правительственные меры, затем мнение...
 
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