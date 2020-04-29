Источник материала: ОНТ

Планы по постепенному выходу из карантина публикуют европейские государства. Национальное собрание Франции одобрило правительственные меры, затем мнение выскажет сенат.

Документ предполагает отмену одних ограничений с 11 мая, других - в начале июня. Поэтапный план подготовили и власти Испании. Он рассчитан до конца июня. С 4 мая разрешат открыть рестораны, но при условии продажи еды на вынос. Позже откроются небольшие магазины, отели, а также террасы баров и кафе. Готовятся к возвращению к нормальной жизни и в Греции. С 1 июня Афины предполагают вновь открыть общепит и отели. Португалия намерена отменить чрезвычайное положение 2 мая. Но власти предупредили, что соблюдение мер предосторожности по-прежнему необходимо, параллельно власти будут работать над восстановлением экономики.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram